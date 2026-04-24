La legendaria Hiromu Arakawa está de vuelta con una nueva obra maestra animada por el prestigioso estudio Bones. El estreno de "Daemons of the Shadow Realm" es, sin duda, el evento más esperado de la temporada, y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el capítulo 4 en Crunchyroll.

Hora de estreno del capítulo 4 de “Daemons of the Shadow Realm”

El capítulo 4 de “Daemons of the Shadow Realm” se estrena este el sábado 25 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 6:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

Ecuador: 7:30 a.m.

Venezuela: 8:30 a.m.

Chile: 9:30 a.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 7:30 a.m.

Bolivia: 8:30 a.m.

Paraguay: 9:30 a.m.

Uruguay: 9:30 a.m.

España: 2:30 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El cuarto capítulo de “Daemons of the Shadow Realm” está programado para el 25 de abril de 2026. El anime se emitirá en formato de dos cours consecutivos, lo que significa que tendremos aproximadamente seis meses de acción ininterrumpida (alrededor de 24 episodios) siguiendo la historia de los hermanos Yuru y Asa.

Dónde ver

La plataforma oficial que traerá esta joya a nivel internacional es Crunchyroll. Gracias a su acuerdo de simulcast, los usuarios en Latinoamérica, España y el resto del mundo podrán disfrutar de cada capítulo poco tiempo después de su emisión original en Japón.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar de “Daemons of the Shadow Realm” con la mejor calidad y sin publicidad, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si aún no la tienes, regístrate en el sitio oficial de Crunchyroll. Suscripción Premium: Aunque algunos títulos tienen periodos de prueba, se recomienda una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al simulcast el mismo día del estreno. Busca el título: Puedes buscarlo como “Daemons of the Shadow Realm” o por su nombre original, Yomi no Tsugai. Configura tus subtítulos: La serie estará disponible inicialmente en japonés con subtítulos en español, y se espera que los “Dubs” (doblajes) se anuncien semanas después.

Sinopsis

La historia nos presenta a Yuru, un joven que vive una vida tranquila y aislada como cazador en una remota aldea de montaña. Su único vínculo familiar es su hermana gemela, Asa, quien permanece recluida en una celda cumpliendo un misterioso “deber” sagrado para el pueblo. Sin embargo, la paz se rompe cuando unos invasores modernos atacan la aldea, revelando que el mundo que Yuru conocía es solo una fachada. Ahora, Yuru deberá descubrir el secreto de su linaje y el poder de los Daemons (Tsugai) para salvar a su hermana y sobrevivir a una guerra sobrenatural.

Lista de personajes

Yuru: El protagonista, un cazador experto que descubre su destino como controlador de Daemons.

El protagonista, un cazador experto que descubre su destino como controlador de Daemons. Asa: La hermana gemela de Yuru, envuelta en un oscuro secreto familiar.

La hermana gemela de Yuru, envuelta en un oscuro secreto familiar. Dera: Un misterioso contacto del mundo exterior que introduce a Yuru a la realidad de los Daemons.

Un misterioso contacto del mundo exterior que introduce a Yuru a la realidad de los Daemons. Derecha e Izquierda: Los imponentes Daemons guardianes que protegen a Yuru.

Los imponentes Daemons guardianes que protegen a Yuru. Hana: Una joven vinculada a la facción que busca a los gemelos.

Una joven vinculada a la facción que busca a los gemelos. Gab: Una poderosa y enigmática usuaria de Daemons con un diseño que recuerda a los clásicos de Arakawa.

De qué trata

A diferencia de la alquimia, "Daemons of the Shadow Realm" se centra en el concepto de los Tsugai (parejas de espíritus o Daemons). Estos son seres sobrenaturales que vienen en pares y solo pueden ser controlados por humanos específicos. La trama mezcla magistralmente la fantasía oscura con el folklore japonés, explorando temas como el destino, la traición familiar y el choque entre la tradición rural y la tecnología moderna.

Tráiler oficial

Ficha técnica