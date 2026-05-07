La temporada de anime de primavera 2026 destaca por el regreso de grandes éxitos como “Re:Zero”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime” y “Dorohedoro”, además del esperado arco de Elbaph de “One Piece”. Pero uno de los estrenos más aplaudidos es “Daemons of the Shadow Realm”, que desde el primer episodio ha tenido una recepción sumamente positiva tanto por parte de la crítica como de los fans. Pero luego del quinto capítulo sufrió un retraso que cambió parte de su programación. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

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Basado en la obra de Hiromu Arakawa, quien es la creadora de “Fullmetal Alchemist”, “Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”) es una historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons).

Este anime de aventura, acción, fantasía oscura y misterio que se ambienta en una mezcla única de tradición japonesa antigua y elementos del mundo moderno se estrenó el 4 de abril de 2026 y cada semana lanza un nuevo episodio. Los primeros cinco han conseguido muy buenas calificaciones en IMDb.

"Daemons of the Shadow Realm", basado en el manga de Hiromu Arakawa, destaca por su enfoque en la lealtad, los secretos familiares y la acción intensa (Foto: Bones Film)

“DAEMONS OF THE SHADOW REALM” RETRASA LA FECHA DE LANZAMIENTO DE SU DOBLAJE EN INGLÉS

El doblaje en inglés de “Daemons of the Shadow Realm” se estrenó en simultáneo con el doblaje original en japonés, así que los fanáticos del anime tenían la posibilidad de decidir cómo ver los primeros episodios. Sin embargo, eso cambió en el quinto episodio, “Hare and Tortoise”, que solo está disponible en su idioma original con subtítulos.

Más tarde, Crunchyroll confirmó que hubo un retraso en el lanzamiento del doblaje. Entonces, ¿cuándo estará disponible el doblaje en inglés del quinto capítulo de “Daemons of the Shadow Realm”? La plataforma de streaming anunció que se lanzará el 16 de mayo, es decir, después de dos semanas.

“Debido a retrasos en la producción, el próximo episodio doblado al inglés de ‘Daemons of the Shadow Realm’ se estrenará el 16 de mayo, retomando así los estrenos semanales. Gracias por su comprensión”, se puede leer en el comunicado oficial de Crunchyroll.

Pero el retraso del doblaje en inglés no afecta el estreno semanal del anime, solo modifica el calendario de doblaje de Crunchyroll. Además, dos semanas no es demasiado tiempo comparado a lo que los fans de otras series tienen que esperar.

Los lectores del manga consideran que “Daemons of the Shadow Realm” es una adaptación excelente que captura la esencia del estilo de Hiromu Arakawa (Foto: Bones Film)

EL REPARTO DE VOZ EN INGLÉS DE “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”

El reparto de voz en inglés para “Daemons of the Shadow Realm” cuenta con un elenco liderado por Ben Stegmair y Molly Zhang. Mientras que la producción del doblaje está a cargo de Crunchyroll, bajo la dirección de Shawn Gann.

Ben Stegmair le da voz a Yuru

Molly Zhang.Dera le da voz a Asa

Jarrod Greene le da voz a Dera

Colleen Clinkenbeard le da voz a Left

Bill Butts.Gabby le da voz a Right

Mikaela Krantz le da voz a Gabby

Nic Hamill y Amanda Gael le dan voz a Gabriel

Jerry Jewell le da voz a Jin Kagemori

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