Lo que pasó en SummerSlam 2025 nos dejó completamente sorprendidos. Como muchos fans de la lucha libre, estaba yo pegado a la pantalla disfrutando del evento cuando, de repente, apareció Brock Lesnar. Después de casi dos años fuera de la WWE, regresó con una ovación impresionante y atacó a John Cena al cierre del show. Fue un momento que generó emoción, pero también muchísima controversia.

El problema no es solo su regreso como tal, sino el contexto en el que ocurre. Para quienes no lo recuerdan, Brock Lesnar fue mencionado en la demanda presentada por Janel Grant contra Vince McMahon en enero de 2024. Una denuncia gravísima que involucra acusaciones de tráfico sexual, coerción y abuso de poder en el entorno de la WWE. Que Lesnar vuelva al ring como si nada hubiera pasado, no es algo que pase desapercibido. De hecho, Janel Grant rompió el silencio y dejó bien clara su postura.

LO QUE DIJO JANEL GRANT (Y SU EQUIPO LEGAL)

Un portavoz de Janel Grant habló con USA TODAY Sports poco después del regreso de Lesnar en el MetLife Stadium. Y no se anduvo con rodeos: “Este intento de ocultar la mala conducta será contraproducente. Esperamos que todos los hechos, incluyendo los relacionados con el Sr. Lesnar, salgan a la luz en los tribunales, donde corresponde”.

Básicamente, para Grant y su entorno legal, la presencia de Lesnar en WWE no es solo inoportuna, sino un mensaje preocupante: que la empresa prefiere seguir adelante como si nada, sin asumir ninguna responsabilidad ni dar espacio a las víctimas. En palabras del mismo portavoz, el regreso del luchador es un “intento de barrer la mala conducta bajo la alfombra”.

¿QUÉ SE DICE EXACTAMENTE SOBRE LESNAR EN LA DEMANDA?

Aunque Brock Lesnar no está nombrado directamente en la demanda legal, el Wall Street Journal lo identificó como la figura a la que Vince McMahon habría ofrecido un encuentro sexual con Grant como incentivo para que renovara su contrato. La demanda afirma que esto ocurrió en la sede de WWE en Connecticut y que, aunque el encuentro no se concretó —porque Lesnar estaba demasiado ebrio—, el hecho de que se haya hecho tal propuesta ya es parte del caso.

Además, Grant alega que McMahon la obligó a crear contenido sexual personalizado para esa misma estrella, y que incluso hubo una intención explícita de “fijar una cita para jugar”, como lo habría dicho el luchador. Hasta ahora, la denuncia no alega que ocurrieran encuentros sexuales, pero sí describe un patrón de comportamiento abusivo y de cosificación hacia ella dentro del entorno laboral de WWE.

Vince McMahon ha protagonizado una enorme polémica con demanda incluida debido a unas presuntas agresiones sexuales en contra de una extrabajadora de la WWE (Foto: Netflix / Reddit)

EL CAMBIO DE PLANES EN SUMMERSLAM TRAS EL REGRESO DE BROCK LESNAR

Lo más llamativo es cómo WWE manejó el regreso. Justo cuando todos esperábamos la rueda de prensa habitual post-evento, la empresa decidió eliminarla sin previo aviso y reemplazarla por un panel interno. Esto encendió las alarmas. Para muchos, fue una estrategia deliberada para evitar preguntas incóodas sobre Lesnar, Grant y la demanda en curso.

Paul “Triple H” Levesque, director de contenido de WWE, sí hizo comentarios breves, y dijo que la presencia de Lesnar “cambia la dinámica” del vestuario: “Lo vuelve muy impredecible. Es increíble tenerlo de vuelta”. Pero no hizo ninguna referencia directa a la polémica que lo rodea.

De acuerdo con Dave Meltzer, reconocido periodista especializado en lucha libre, el equipo legal de la WWE dio la aprobación al regreso de Brock Lesnar hace un mes tras llegar a la conclusión de que ello no les traería alguna consecuencia en tribunales.

Brock Lesnar hizo una aparición sorpresa en el MetLife Stadium tras la final de WWE SummerSlam (Foto: WWE)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA WWE?

Esto es un momento clave para World Wrestling Entertainment. Están en la mira, no solo por parte de los medios, sino también del público. Estamos hablando de una compañía valorada en miles de millones, con alcance global y con una historia muy cuestionable en cuanto al manejo de escándalos internos.

El regreso de Lesnar, en este momento y bajo estas circunstancias, envía un mensaje contradictorio. ¿Está priorizando la empresa el entretenimiento por sobre la ética? ¿Se están tomando en serio las acusaciones de Janel Grant? Esas son las preguntas que muchos fans nos estamos haciendo ahora.

