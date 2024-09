Desde un exitoso empresario a ser parte de una de las polémicas más grandes a nivel mediático en la historia de la lucha libre mundial. Vince McMahon, quien fuera dueño de la WWE, por muchos años puede darse el lujo de decir que es una de las personas más adineradas de Estados Unidos gracias al wrestling, el cual también lo ha llevado a pisar fondo debido a unas denuncias de agresión sexual que han explotado en los últimos años. Eso y más ha quedado en evidencia gracias a un documental de Netflix titulado “Mr. McMahon”; sí, como su personaje dentro de los encordados.

El contenido que se estrena este miércoles 25 de septiembre narra el constante crecimiento de su empresa de lucha libre desde que era una compañía local hasta convertirse en un mounstruo en todo el planeta, pero como era de esperarse también toca el tema de sus polémicas, principalmente la que gira en torno al nombre de Janel Grant, aquella mujer extrabajadora de su empresa, quien a inicios de 2024 presentó una demanda en su contra, acusándolo de haberla obligado a tener relaciones sexuales para conservar su puesto, así como compartir contenido íntimo, entre otras cosas.

En medio de este contexto, surgen varias interrogantes al respecto, como por qué esta mujer no aparece en el documental o quién es ella en realidad y qué está haciendo ahora. Pues bueno, en esta nota trataré de darte un poco más de información al respecto mientras somos testigos de los episodios en la plataforma de streaming y estamos a la espera de que comience un juicio civil en contra del magnate, una vez finalice una investigación federal que hay por el momento debido a otros asuntos legales en los que también está inmiscuido.

¿QUIÉN ES JANEL GRANT?

Janel Grant es una figura que ha capturado la atención del público no solo por su experiencia en la WWE, sino también por su valentía al presentar acusaciones de conducta inapropiada contra Vince McMahon. Desde 2019 hasta 2022, trabajó en la sede mundial de la compañía de lucha libre en los departamentos jurídico y de talentos, donde su papel le permitió tener una visión interna de la organización y sus dinámicas, además de haber conocido a quien sería su agresor, de acuerdo con lo que ella manifestó en su demanda.

Grant se unió a la WWE en un momento particularmente desafiante de su vida, después de sufrir la pérdida de sus padres. Su llegada a la empresa fue una oportunidad de reinvención, pero las experiencias que vivió durante su tiempo allí resultaron ser profundamente perturbadoras, tal y como ella contó en su demanda presentada a la justicia estadounidense. A lo largo de su carrera, ha demostrado una dedicación notable y una ética de trabajo sólida, lo que la llevó a convertirse en una parte integral del equipo.

En enero de 2024, Janel Grant presentó una demanda en la que afirmaba haber sido víctima de mala conducta sexual por parte de Vince McMahon. Según sus declaraciones, no solo fue objeto de avances inapropiados, sino que también se vio obligada a mantener relaciones sexuales con él y con otros luchadores de la compañía. Además, aseguró que expresidente de la empresa compartió material íntimo de ella a otras personas. Estas acusaciones han puesto de manifiesto un entorno laboral tóxico y han planteado serias interrogantes sobre la cultura de la WWE.

La demanda es un testimonio personal de las experiencias de Grant y también una llamada de atención sobre la necesidad de una mayor protección para los empleados en la industria del entretenimiento. Su valentía al hablar ha resonado en muchas personas que han enfrentado situaciones similares, inspirando un diálogo más amplio sobre la conducta adecuada en el lugar de trabajo.

La noticia de la demanda ha generado una gran controversia y discusión dentro y fuera de la WWE. El 30 de mayo de 2024, Ann Callis, abogada de Grant, anunció que habían decidido suspender el caso temporalmente, a la espera de una investigación federal. Esta decisión sugiere que las acusaciones de la valiente joven están siendo tomadas muy en serio y que las autoridades competentes están interviniendo.

Este desarrollo ha intensificado el escrutinio sobre la WWE y sus prácticas laborales, impulsando un llamado a la acción para que la industria implemente medidas más rigurosas para prevenir la conducta inapropiada. Muchas voces dentro del entretenimiento están pidiendo cambios estructurales que promuevan un ambiente más seguro y respetuoso para todos los empleados.

Janel Grant se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía en la lucha contra la mala conducta en la industria del entretenimiento. Su historia resuena no solo como un relato personal, sino también como un reflejo de la lucha más amplia por la justicia y la equidad en el lugar de trabajo. A medida que avanza la investigación y el caso continúa desarrollándose, muchos esperan que su coraje lleve a un cambio significativo en la cultura laboral de la WWE y en toda la industria. La voz de la mujer es un recordatorio poderoso de que cada persona merece trabajar en un entorno libre de acoso y abuso.

Janel Grant ha sido la mujer que demandó Vince McMahon por presuntas agresiones sexuales (Foto: Reddit)

¿POR QUÉ JANEL GRANT NO APARECE EN EL DOCUMENTAL DE NETFLIX?

La ausencia de Janel Grant en el documental de Netflix sobre Vince McMahon ha suscitado interés y especulaciones. Esta importante mujer, quien trabajó en la WWE y ha presentado serias acusaciones de mala conducta contra McMahon, no participó en la docuserie, y su abogada, Ann Callis, ha explicado las razones detrás de esta decisión.

Vince McMahon, un ícono de la WWE, se retiró brevemente en 2022 tras una investigación sobre pagos a cambio de silencio, pero regresó poco después. La demanda de Grant, presentada en enero de 2024, alega agresiones sexuales y explotación durante su tiempo en la compañía. Callis ha declarado que “Janel merece la oportunidad de contar su historia completa, no ser parte de la de otra persona” en referencia a su no presencia en el trabajo de Netflix. Este enfoque refleja el deseo de ella de que su relato no sea diluido ni manipulado por la narrativa de McMahon.

Debido a la suspensión de su caso civil mientras se lleva a cabo una investigación federal sobre McMahon. Callis ha enfatizado que su cliente desea acelerar los procedimientos legales para poder contar su historia en sus propios términos. “Ella tendrá su día en la corte y McMahon tendrá que rendir cuentas”, afirmó Callis en una reciente conferencia de prensa. Esta decisión resalta el compromiso de Grant con su voz y su narrativa.

Las declaraciones de Callis también han abordado el impacto que su experiencia ha tenido en su bienestar mental. “Janel Grant es una sobreviviente de abusos incomprensibles, agresión sexual y tráfico de personas a manos de Vince McMahon y la WWE”, indicó. La abogada subrayó que, debido a la “extrema crueldad, degradación, explotación y violencia” sufrida, la extrabajadora de la WWE enfrenta trastorno de estrés postraumático severo y dificultades significativas en su vida diaria.

Callis ha enfatizado que la historia es importante y merece ser contada con justicia. “Se necesita una fuerza inmensa para hablar en contra de los Goliats”, dijo, haciendo hincapié en el valor de Grant al abordar su sufrimiento y alzarse por aquellos que tienen miedo de hablar. “Janel también es un ser humano. Es inteligente, amable y compasiva”, agregó Callis, recordando que su cliente no es solo una víctima, sino una persona con una historia significativa.

En conclusión, la decisión de Janel Grant de no aparecer en el documental de Netflix se basa en su deseo de contar su historia de manera completa y auténtica, mientras enfrenta un complejo proceso legal. Su situación ha resaltado la importancia de abordar la conducta inapropiada en la industria del entretenimiento y de dar voz a quienes han sido víctimas de abuso. La atención sobre su caso es un llamado a la acción para crear un entorno más seguro y respetuoso para todos.

TRÁILER DE “MR. MCMAHON”