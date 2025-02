Jennifer Lopez celebró el cumpleaños número 17 de sus mellizos, Max y Emme, con una exclusiva fiesta privada. A diferencia de otras ocasiones, esta vez optó por un evento más íntimo, lejos de los reflectores y sin la ostentación de años anteriores; sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas fue cuánto han crecido los hijos de la estrella, generando una ola de comentarios en redes.

El año pasado, para su cumpleaños número 16, Jennifer llevó a los gemelos a Japón. Este año, la celebración fue más hogareña. En redes sociales, la intérprete de “On The Floor” compartió un video con algunos momentos de la fiesta, mostrando cómo han cambiado sus hijos a lo largo de los años.

En su publicación de Instagram, Lopez expresó su amor incondicional por sus mellizos: “Los amo más allá de la eternidad”. Las fotos mostraban la evolución de Max y Emme, desde sus primeras apariciones en alfombras rojas hasta su adolescencia.

En las imágenes compartidas de la celebración, se hizo evidente que los menores están alcanzando la estatura de su madre, quien mide 1,65 cm. Este detalle no pasó desapercibido para los internautas, quienes comentaron sobre el rápido crecimiento de los mellizos.

El video, además, reveló una fiesta temática de la Rueda de la Fortuna, con un pastel gigante y cupcakes personalizados con el lema “El programa de juegos Super Mega, Ultra Hyper, Super Duper Duper de Max”. La cantante prefirió mantener en privado la lista de invitados, lo que generó especulaciones sobre la posible asistencia de los hijos de Ben Affleck.

Como se recuerda, la reciente separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido un tema de interés público. Aunque su divorcio finalizó hace poco, legalmente su matrimonio terminó hace apenas unos días.

En una entrevista con ‘Interview’, Lopez compartió sus planes de enfocarse en sí misma y encontrar la felicidad interior. “Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí”, afirmó.

Por otro lado, fuentes cercanas a Ben Affleck revelaron a la revista ‘People’ que el actor está saliendo casualmente, aunque su prioridad sigue siendo su trabajo y sus hijos.

Cuántos hijos tiene Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tiene dos hijos, los mellizos Emme y Max, con el cantante Marc Anthony.

Los mellizos nacieron el 22 de febrero de 2008. La pareja se separó y divorció en 2014. Después de su divorcio, compartieron la crianza de los niños.

Cabe agregar que la cantante estuvo casada con Ben Affleck y formaron una familia mixta con los hijos de Affleck de su anterior matrimonio con Jennifer Garner. Los hijos de Affleck son Violet, Fin y Samuel.