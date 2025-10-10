Jessica Maldonado Tras su salida de Telemundo, Jessica Maldonado reapareció en Instagram acompañada de Kate del Castillo, en una imagen que la muestra sonriente y en armonía, señal de que decidió enfocarse en lo personal mientras define sus próximos pasos profesionales.

El movimiento ocurre horas después de que se confirmara el fin de su ciclo en “Al Rojo Vivo”, al igual que el de Magaly Ayala. En paralelo, el caso de Myrka Dellanos —quien quedó fuera de “La Mesa Caliente” y fue mencionada al aire por Giselle Blondet— dio contexto a los ajustes internos en la cadena. Telemundo emitió un comunicado agradeciendo la labor de Maldonado; ella retiró la mención a la empresa de su biografía en Instagram.

¿QUÉ HIZO JESSICA MALDONADO TRAS SU DESPIDO DE TELEMUNDO?

La periodista Jessica Maldonado se dejó ver en Instagram Stories al lado de Kate del Castillo. La actriz de “La Reina del Sur” compartió una foto donde brinda con una copa de vino junto a Maldonado, musicalizada con “She Rises and She Glows” de Lihny, mientras una tercera amiga sostiene agua. La postal, difundida desde Los Ángeles, proyecta calma y respaldo cercano en el primer gesto público de la reportera tras la noticia.

La salida de Maldonado se informó el miércoles 9 de octubre, cuando dejó de formar parte de “Al Rojo Vivo”. Horas antes, Myrka Dellanos llegó a “La Mesa Caliente” pero ya no salió al aire; Giselle Blondet dijo al inicio del programa que Dellanos “ya no va a ser parte de este programa”, subrayando su talento y profesionalismo. En redes, Maldonado ajustó su bio y evitó declaraciones; su reaparición con Kate del Castillo operó como mensaje visual de resiliencia.

Jessica Maldonado reaparece junto a Kate del Castillo en Instagram Stories. Crédito: Kate del Castillo/Instagram (Foto: Jessica Maldonado /Instagram)

¿QUÉ EXPRESÓ TELEMUNDO SOBRE LA SALIDA DE JESSICA MALDONADO?

La cadena confirmó que “Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, ‘Al Rojo Vivo’”, y la calificó como una reportera de entretenimiento respetada y valiosa, agradeciendo sus aportes y deseándole éxito continuo. El tono institucional cerró formalmente una etapa para la excorresponsal en Los Ángeles.

Jessica Maldonado en el set de “Al Rojo Vivo”. Era corresponsal de Los Ángeles (Foto: Jessica Maldonado /Instagram)

¿Te apasionan las notas sobre celebridades? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí