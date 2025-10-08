La tarde del 8 de octubre sorprendió al mundo del entretenimiento hispano: Myrka Dellanos dejó de formar parte de "La Mesa Caliente" y Telemundo. La salida de la periodista cubanoamericana tomó por sorpresa a televidentes y compañeros, luego de tres años al frente del programa.

Myrka Dellanos, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión en español, fue pieza clave en el éxito de La Mesa Caliente desde su estreno en 2022 junto a Giselle Blondet y Verónica Bastos. La periodista, que también ha sido jueza en Miss Universo, se pronunció en sus redes sociales con un mensaje esperanzador, agradeciendo y dejando claro que confía en los planes de Dios para su futuro.

¿POR QUÉ DESPIDIERON A MYRKA DELLANOS DE LA MESA CALIENTE?

La salida de Myrka Dellanos de “La Mesa Caliente” y Telemundo anunciada el 8 de octubre ha sido una sorpresa. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que la periodista fue llamada al departamento de Recursos Humanos del Telemundo Center, donde se le comunicó su desvinculación antes de comenzar la grabación del programa.

Aunque la televisora no dio una explicación oficial sobre los motivos, todo apunta a una nueva ola de recortes en la cadena. Según información publicada por “Las Top News” y “People en Español”, Dellanos no habría sido la única afectada por estas decisiones, ya que otros rostros reconocidos también habrían sido separados de sus funciones.

“La mesa caliente” confirmó su salida

Minutos después de divulgarse la noticia, “La Mesa Caliente” confirmó oficialmente el adiós de Dellanos al iniciar su emisión. Giselle Blondet fue la encargada de comunicarlo al público, reconociendo el talento y la dedicación de la periodista desde el lanzamiento del programa.

“Su participación será siempre parte de nuestra historia”, expresó Blondet. El mensaje fue recibido por los espectadores con sorpresa, ya que Dellanos era una de las figuras principales del show vespertino.

Myrka Dellanos ingresó a "La Mesa Caliente" hace tres años (Foto: Myrka Dellanos/ Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ MYRKA DELLANOS TRAS SU DESPIDO DE TELEMUNDO?

Horas después de conocerse la noticia, la periodista Myrka Dellanos publicó en sus historias de Instagram un mensaje con tono de fe y esperanza. Citó un versículo bíblico de Romanos 8:28, expresando que “todo pasa por una razón” y que, aunque las circunstancias no siempre se entienden al momento, confía en los planes de Dios.

Myrka, nacida en La Habana y de 60 años, usó sus palabras para transmitir serenidad frente a la incertidumbre, algo que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de fortaleza y confianza en su futuro profesional.

Myrka Dellanos compartió un mensaje de fe tras conocer su salida de Telemundo (Foto: Myrka Dellanos/ Instagram)

