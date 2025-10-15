Kevin Federline volvió a expresar su preocupación por la salud de Britney Spears, su exesposa. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el exbailarín afirmó que el “comportamiento errático” de la cantante es “mucho peor de lo que la gente imagina”.

“Estoy realmente preocupado”, confesó. “Como padre, me aterra que algún día despierte y mis hijos tengan que enfrentar lo inimaginable”, dijo en referencia a Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

Federline, quien estuvo casado con Spears entre 2004 y 2007, señaló que siente la necesidad de “hacer sonar la alarma”.

“De alguna manera, simplemente deseo que su madre reciba ayuda”, declaró, dejando entrever que su mayor preocupación es la estabilidad emocional de la artista por el bien de sus hijos.

En una entrevista, Federline señaló que la cantante necesita ayuda y que su estado es “diez veces peor” de lo que se conoce públicamente. (Foto: AP Photo / Danny Moloshok)

El también actor, de 47 años, adelantó que aborda brevemente este tema en su próximo libro ‘You Thought You Knew’ (’Creíste que lo sabías’), que se publicará el 21 de octubre.

“No voy a entrar en detalles, porque no quiero exponer su vida personal”, aclaró. “Pero es diez veces peor de lo que menciono en el libro”, agregó, sugiriendo que la situación es más grave de lo que ya se conoce.

Federline explicó que durante años prefirió mantenerse en silencio “por el bien de su familia” y que incluso intentó ayudar a sus hijos a mantener una relación con su madre.

“Rezo a Dios todos los días para que reciba la ayuda que necesita o se dé cuenta de que tiene a dos hijos frente a ella que claman por una vida junto a su mamá”, afirmó, destacando que desea que Britney “esté presente para ellos por mucho tiempo”.

Federline adelantó que abordará parte de su experiencia en su libro You Thought You Knew, que se publicará el 21 de octubre. (Foto: AFP)

“Me di cuenta de que mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé”, lamentó. En su libro, el exbailarín también escribe que teme que la cantante “se esté acercando a algo irreversible”.

“El reloj avanza y estamos cerca de la última hora. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian”, advirtió. Incluso, alega que Spears llegó a “ver dormir a sus hijos con un cuchillo en la mano”.

Tras la difusión de estas declaraciones, un representante de Britney Spears se comunicó con el portal Page Six, asegurando que Kevin y otros “vuelven a lucrar con ella”, especialmente después de que terminara el pago de manutención infantil.

Desde el entorno de Spears rechazaron las afirmaciones del bailarín y lo acusaron de intentar beneficiarse económicamente tras el fin del pago de manutención. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“Todo lo que le importa a Britney son sus hijos y su bienestar ante tanto sensacionalismo”, señaló el portavoz, recordando que la cantante ya dio a conocer su historia en su propia autobiografía.

Según el medio citado, Spears dejó de pagar la pensión en noviembre de 2024, tras 17 años de abonar 20.000 dólares mensuales a Federline, cifra que en el pasado llegó a ser de 40.000.

La artista, liberada de su tutela legal en 2021, volvió a causar preocupación por su salud mental y fuentes cercanas aseguran que actualmente se niega a recibir tratamiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí