Britney Spears volvió a usar sus redes sociales para defenderse de quienes la critican por un detalle en su casa. Algunos seguidores la señalaron tras ver un video en el que se podían ver desperdicios de perro en el piso de su mansión.

“¡Qué vergüenza los que juzgaron mi casa mientras estaba en pijama!”, escribió la cantante de 43 años en la descripción de una publicación en Instagram este martes.

Fiel a su estilo, Spears desvió rápidamente la atención hacia otro tema. Compartió una foto de Justin Bieber con su hijo Jack y comentó: “¡Estoy enamorada de esta foto! ¡Tan tan hermosa!”.

El origen de la polémica se remonta a un clip que Britney subió el 18 de agosto. En el video se la veía cantando mientras acomodaba un aro de luz. Al fondo, uno de sus perros caminaba por la sala, donde se podía notar la suciedad en el piso. En ese momento, la artista aclaró que estaba “limpiando la casa como nunca”.

A pesar de sus aclaraciones, fuentes cercanas aseguran que el entorno de la cantante está preocupado.

Un informante dijo al Daily Mail que la intérprete de “Toxic”, quien en el pasado enfrentó problemas de salud mental, estaría “teniendo un episodio ahora mismo”.

Otro agregó: “Su casa es un desastre. No limpia lo que dejan los perros, no tiene a alguien que la ayude todos los días y no está funcionando como lo haría un adulto”.

Sin embargo, esas mismas fuentes admiten que, aunque la situación es monitoreada, no planean intervenir de forma directa.

“Vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años. Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez y no harán ningún tipo de intervención”, señaló el informante.

En 2023, más de un año después de que terminara la tutela legal que controlaba su vida, Page Six reportó que familiares y amigos habían preparado una intervención. Finalmente, esta no se llevó a cabo, ya que dentro del círculo íntimo hubo quienes consideraron que era “innecesaria” y que todo se había “exagerado”.

Las batallas personales y la lucha por la libertad de Britney Spears

Britney Spears lidió con intensas batallas personales a lo largo de su vida. Sus relaciones han sido muy mediáticas, especialmente su matrimonio con el bailarín Kevin Federline, con quien tiene dos hijos. La presión de la fama, el divorcio y una batalla por la custodia de sus hijos en 2007 la llevaron a una crisis de salud mental que dio la vuelta al mundo.

Tras esa crisis, un tribunal de California estableció una polémica tutela en 2008, que le dio a su padre, Jamie Spears, control total sobre su vida personal, sus finanzas y su carrera. Aunque la tutela se justificó por su estado de salud, se extendió por 13 años, a pesar de que ella seguía trabajando.

El movimiento #FreeBritney, impulsado por sus fans, cobró fuerza global, lo que finalmente la ayudó a recuperar su libertad. La tutela terminó en noviembre de 2021.

Desde entonces, Britney intenta rehacer su vida. Aunque su relación con sus hijos y su familia sigue siendo tensa, pudo recuperar el control de su vida, compartiendo detalles de su experiencia en un libro llamado “La mujer que soy”.

