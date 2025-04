Cuando se trata de tomar decisiones importantes en la vida no hay nada como tener una mentora que ya ha recorrido ese camino. Y si esa mentora es Oprah Winfrey, la conversación puede cambiarlo todo. Meghan Markle, la Duquesa de Sussex, lo sabe mejor que nadie.

En el último episodio de su nuevo podcast Confessions of a Female Founder, Meghan habló abiertamente con su invitada Jamie Kern Lima sobre los primeros pasos que dio al lanzar su marca de estilo de vida As Ever.

Entre risas, reflexiones y muchas verdades sobre el miedo al fracaso, la duquesa compartió cómo su proyecto nació de algo tan simple y auténtico como su amor por hacer mermeladas y conservas en casa.

Meghan Markle recibió algunos consejos comerciales de Oprah Winfrey. | Crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP ×

"Al principio, solo me gustaba hacer mermelada. Me encantaba hacer mermelada y conservas. Y pasé de pensar: ‘Bueno, voy a compartir esta mermelada con muchos amigos y familiares’ a: ‘A la gente le encanta y me alegra. Así que quizá pueda compartirla más’", confesó Meghan. Fue entonces cuando recordó una poderosa conversación con una amiga muy especial: Oprah Winfrey.

Según Meghan, Oprah le ofreció un consejo que le dio un giro a todo su enfoque: “Hay muchísimas cosas en las que podrías poner tu nombre. Pero para ti y cómo te gusta presentarte ante la gente, una vez que descubras cómo encapsular tu esencia, entonces lo sabrás”.

Oprah Winfrey inspiró a Meghan Markle a transformar su simple idea de mermelada casera en una marca ambiciosa. | Crédito: Instagram meghan ×

Ese comentario, profundo pero sencillo, fue la chispa que encendió la visión detrás de As Ever. No se trataba solo de vender productos, sino de crear una marca con alma, con propósito, que reflejara realmente quién es ella.

Y parece que la estrategia funcionó. Uno de los primeros lanzamientos de la marca, una crema de frambuesa, se agotó en menos de una hora, demostrando que cuando autenticidad y visión se encuentran, el impacto es inmediato.