Parece que Selena Gomez ha vuelto a hacer de las suyas con una canción cargada de emociones y mensajes ocultos. En Scared of Loving You, su nuevo tema junto a su prometido Benny Blanco, la cantante dejó caer una sutil referencia a sus relaciones del pasado, y los fans no tardaron en descifrarla. ¿Se trata de un guiño a sus amores fallidos? ¿O simplemente una reflexión sobre el miedo a volver a enamorarse?

“If I broke your heart / Would you take me back? / If I broke my arm / Would you sign my cast? (Si te rompiera el corazón / ¿Me aceptarías de nuevo? / Si me rompiera el brazo / ¿Firmarías mi yeso?)”, cantó Gomez, de 32 años, en el primer verso de la canción que se lanzó el jueves 13 de febrero. “When I was young / I would love too fast / Hope I don’t repeat my past. (Cuando era joven / Amaba demasiado rápido / Espero no repetir mi pasado)”.

Selena Gomez y Benny Blanco en una imagen promocional de su nuevo álbum I Said I Love You First. | Crédito: Instagram Selena Gomez

Antes de enamorarse de Benny Blanco, Selena Gomez tuvo varias historias de amor con famosos. En sus días de Disney Channel, salió con Nick Jonas, y más tarde tuvo un breve romance con The Weeknd. Pero sin duda, su relación más sonada fue con Justin Bieber, con quien tuvo un noviazgo intermitente desde 2011 hasta 2018. De hecho, su historia fue tan intensa que terminaron y volvieron varias veces antes de que Bieber se casara con Hailey Bieber.

Aunque Gomez confesó en su nueva canción que tenía miedo de repetir los mismos errores en su relación, también dejó claro que esta vez algo se siente distinto.

Selena Gomez y Benny Blanco en un arte para la canción "Scared of Loving You". | Crédito: Petra Collins

“Cause I’m not scared of loving you / I’m just scared of losing you (Porque no tengo miedo de amarte / Solo tengo miedo de perderte)”, cantó Gómez en el estribillo de la balada. “I’m not scared of anyone / Or dying young / Or if you’re gonna find somebody new / Because how could they love you as much as I do (No tengo miedo de nadie / Ni de morir joven / Ni de si vas a encontrar a alguien nuevo / Porque ¿cómo podrían amarte tanto como yo?)”.

“Siempre los engaño, chicos 🥰 mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amiga @itsbennyblanco, sale el 21 de marzo 🖤”, escribió a través de Instagram junto con la portada del álbum que presenta a la pareja. “Nuestra primera canción, ‘Scared of Loving You’, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. La mercancía y los productos firmados para el álbum están disponibles para preordenar ahora. ¡Estamos ansiosos por compartir este proyecto especial con ustedes pronto!”.

Benny Blanco y Selena Gomez en la portada del álbum "I Said I Love You First". | Crédito: Instagram Selena Gomez

La publicación incluía varias fotos de Selena Gomez y Benny Blanco. En una de ellas, que también es la portada de Scared of Loving You, se les ve a través de un ojo de cerradura, sentados juntos en la cama. Otra imagen muestra la misma escena desde otro ángulo: Selena está apoyada en sus manos, mirando hacia la cámara, mientras Blanco la observa con ternura.

Benny Blanco y Selena Gomez hicieron oficial su relación en diciembre de 2023, luego de años de amistad. Antes de que el romance surgiera entre ellos, ya habían trabajado juntos en el estudio, colaborando en varios éxitos como Same Old Love, Kill Em With Kindness y más.