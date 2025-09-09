Después de haber sido noticia por exponer cuál es su “mayor arrepentimiento” profesional, Leonardo DiCaprio ha vuelto a llamar la atención con una revelación. Esta vez habló sobre por qué no rechazó trabajar en ‘One Battle After Another’. En esta nota podrás conocer sus exactas palabras.

La cinta en cuestión ya tuvo su estreno en Hollywood el lunes 8 de septiembre, exactamente en el Teatro Chino. Estando en dicho lugar, el actor conversó en exclusiva con People. En ese entonces dejó en claro que si bien está pasando por una etapa de su vida en la que está “bajando un poco el ritmo”, fue incapaz de desaprovechar la oportunidad de estar en el filme.

“Cuando surgen estas oportunidades, no puedo decir que no”, expresó Leonardo DiCaprio sobre su trabajo con el guionista y director Paul Thomas Anderson en ‘One Battle After Another’. Justamente, el hecho de laborar con esa persona influyó bastante en su decisión.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

“Sus películas rumiaron en mi mente”

“Desde que conocí a Paul en sus inicios y vi ‘Boogie Nights’, he sido un fanático obsesivo de su trabajo; he visto todas sus películas. Sus películas rumiaron en mi mente y fueron tema de conversación con mis amigos. Perduraron”, aseveró el artista.

Ojo que en la entrevista con People también reflexionó sobre lo que le importa ahora que tiene 50 años. “Los premios van y vienen. Los elogios, la taquilla van y vienen, pero esas obras de arte, de las que todavía hablas, piensas y cuestionas, son las películas que aspiramos a hacer como actores. Y Paul es el tipo de nuestra generación que las hace”, remarcó.

Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

Películas destacadas de Leonardo DiCaprio

‘This Boy’s Life’ (1993)

‘What’s Eating Gilbert Grape’ (1993)

‘Romeo + Juliet’ (1996)

‘Titanic’ (1997)

‘The Beach’ (2000)

‘Catch Me If You Can’ (2002)

‘Gangs of New York’ (2002)

‘The Aviator’ (2004)

‘Blood Diamond’ (2006)

‘The Departed’ (2006)

‘Shutter Island’ (2010)

‘Inception’ (2010)

‘Django Unchained’ (2012)

‘The Great Gatsby’ (2013)

‘The Wolf of Wall Street’ (2013)

‘The Revenant’ (2015)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Don’t Look Up’ (2021)

