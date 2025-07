Liam Neeson no dudó en llenar de elogios a Pamela Anderson, su compañera de reparto, cuando le preguntaron sobre ella en una reciente entrevista. “Estoy locamente enamorado de ella. Es fantástica para trabajar. No puedo elogiarla lo suficiente, te lo digo sinceramente”, dijo el actor, que interpreta al torpe teniente Frank Drebin en el reboot de The Naked Gun, mientras Anderson da vida a Beth, una cantante de un club nocturno.

Más allá de la química en pantalla, llamó la la atención la conexión entre ambos detrás de cámaras. Neeson, de 73 años, no suele hablar sobre su vida personal, pero en esta ocasión se mostró especialmente afectuoso. “No tiene un gran ego. Solo llega a trabajar. Es divertida y muy fácil de tratar. Va a estar genial en la película”, aseguró en conversación con People.

Anderson, de 58 años, también tuvo palabras muy cálidas para él. Luego de su separación en 2022, calificó a Neeson como “humilde” y “un caballero perfecto”.

“Saca lo mejor de ti… con respeto, amabilidad y mucha experiencia. Fue un honor trabajar con él”, expresó. “Me cuidó de verdad, me puso su abrigo cuando tenía frío”.

Liam Neeson es un actor que nació el 7 de junio de 1952 en Ballymena, Irlanda del Norte. (Foto: Jo Hale / WireImage / Getty Images)

La actriz agregó: “Creo que tengo un amigo para toda la vida en Liam. Hay una conexión muy sincera, muy amorosa. Es un buen tipo. Y también es muy tonto a veces, se comporta como un niño pequeño”.

Durante las escenas íntimas, ambos trabajaron con una coordinadora de intimidad, algo nuevo para Neeson.

“Nunca había tenido una antes”, dijo. “Pero ella estaba en el fondo, no hubo nada incómodo”.

Anderson comentó que la coordinadora “sabía cuándo alejarse”, y que incluso llegó a decir en broma: “¡Esto es demasiado caliente para mí! Me voy por un café”.

La química entre ellos fue evidente desde el primer día, según Anderson. “Nos respetamos mucho mutuamente”, dijo en mayo a Entertainment Weekly.

En Naked Gun, Anderson da vida a Beth, una cantante de un club nocturno. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

Durante el rodaje, compartían cenas con sus asistentes para mantener la relación “profesionalmente romántica”, y ella le dejaba galletas, muffins y pan casero en su camerino.

Anderson también destacó la admiración que siente por el protagonista de ‘Búsqueda Implacable’: “Estoy impresionada por su experiencia y su ética de trabajo. Lo absorbí como una esponja”.

“Ojalá a la gente le encante la película. Nos divertimos mucho haciéndola. Creo que es el momento ideal para una comedia como esta. Soy fan de las originales. Como dice Liam, ‘a todos nos viene bien una buena risa’”, agregó.

Aunque la película se estrena el 1 de agosto, muchos se preguntan si su conexión va más allá de la promoción de la cinta.

Ambos protagonizan el reboot de The Naked Gun, donde él interpreta al torpe teniente Frank Drebin. (Foto: Paramount Pictures)

Cabe agregar que Neeson está soltero desde la muerte de su esposa, Natasha Richardson, en 2009, tras un accidente en una pista de esquí. Ella tenía 45 años y la pareja llevaba 15 años casada.

Tras su fallecimiento, Neeson se dedicó a criar a sus dos hijos, Micheál y Daniel, entonces de 13 y 12 años. Con el apoyo de su suegra Vanessa Redgrave y su cuñada Joely Richardson, logró salir adelante.

En años posteriores, solo se le conoció una relación formal con Freya St. Johnston, que terminó en 2012. En 2024, él mismo dijo que ya estaba “pasado” para el romance; sin embargo, no podemos descartar que la exestrella de Baywatch le haga cambiar de opinión.

Lo que debes saber sobre el reboot de Naked Gun

El reboot de The Naked Gun es una nueva versión de la clásica comedia policial protagonizada en los años 80 y 90 por Leslie Nielsen. En esta adaptación moderna, Liam Neeson interpreta al torpe teniente Frank Drebin, manteniendo el tono absurdo que hizo famosa a la franquicia original.

La historia sigue a Drebin mientras investiga un misterioso complot criminal, enfrentando todo tipo de situaciones ridículas, enredos románticos y malentendidos cómicos.

Pamela Anderson se unió al elenco en el papel de Beth, una cantante de club nocturno que se convierte en el interés amoroso de Drebin. El reparto también incluye a otros actores conocidos como Kevin Durand y Liza Koshy, y está producido por Seth MacFarlane, creador de Family Guy.

