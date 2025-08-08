A veces uno ve a los hijos de las celebridades crecer tan rápido que cuesta creer cuánto han cambiado. Eso me pasó con Lina Luaces, la hija de la querida conductora de “El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan. Hace apenas unos años era solo una adolescente, y hoy, no solo se ha convertido en toda una mujer, sino también en una reina de belleza con una presencia que impone.

Y no lo digo solo por su carisma o por su estilo impecable en redes sociales. Lo que más ha sorprendido últimamente es su altura, algo que ha dado bastante de qué hablar desde que fue coronada como Miss Universe Cuba 2025. Honestamente, no hay manera de no notarlo: Lina es altísima… incluso más que su propia mamá.

¿CUÁNTO MIDE LINA LUACES?

Ahora sí, al grano. En un video que compartió en su canal de YouTube allá por 2019, Lina contó entre risas que su estatura estaba “entre 5′11″ y 6 pies”, es decir, alrededor de 1.80 metros. No especificó una cifra exacta, pero está claro que su altura supera por mucho el promedio.

Para ponerlo en contexto, su mamá, Lili Estefan, mide aproximadamente 5′6″ (1.70 m), y su papá, Lorenzo Luaces, llega a los 6′3″ o 6′4″ (1.92 – 1.95 m). Así que, si hablamos de genética, Lina claramente heredó lo mejor de ambos lados. Y lo mejor es que lo lleva con gracia y seguridad.

Lina Luaces es la hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces (Foto: Lina Luaces / Instagram)

UNA REINA QUE IMPONE EN EL ESCENARIO

Lina acaba de dar un paso gigante en su carrera como modelo al ganar la corona de Miss Universe Cuba 2025 el pasado 8 de julio en Hialeah, Florida. Fue un momento que no solo la consolidó como una figura emergente en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, sino que también la hizo tendencia por una razón muy específica: su imponente presencia en el escenario.

Y es que la altura, en este tipo de certámenes, puede jugar a favor cuando va acompañada de seguridad y elegancia. Lina no solo llenó el escenario, lo dominó. Ahora, su próximo gran reto será representar a Cuba en el Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia en noviembre.

LILI ESTEFAN, UNA MAMÁ ORGULLOSA

Si hay alguien que no puede contener el orgullo por los logros de Lina, esa es su mamá, “La Flaca”. En más de una ocasión, Lili ha compartido fotos junto a su hija en redes sociales, y en mayo de 2019 escribió un mensaje muy emotivo: “Disfrutando a mi chiquitica! Que ya es más alta que yo, pero para nosotros nuestros hijos siempre serán nuestros bebés”.

Y es que no importa cuántas coronas gane ni cuán lejos llegue en su carrera, Lina sigue siendo esa niña que su mamá vio crecer entre escenarios, pasarelas y luces de estudio. La relación entre ambas es muy cercana, y eso también se nota en cada publicación que comparten juntas.

Lina Luaces junto a su madre Lili Estefan (Foto: Lina Luaces / Instagram)

¿CÓMO INFLUYE SU ALTURA EN SU CARRERA COMO MODELO?

La estatura de Lina no es solo un dato curioso: ha sido un elemento clave en su carrera profesional. Desde pequeña estuvo involucrada en el arte, especialmente en el ballet, una disciplina que también ayuda mucho a desarrollar postura y elegancia.

Después de graduarse de Lourdes Academy en 2020, su camino en el modelaje comenzó a tomar forma de manera más seria. Firmó con la agencia Paragon Model Management, y en 2023 debutó en la Semana de la Moda de Nueva York. Su altura, sumada a su porte y preparación, la convierten en una figura ideal para las pasarelas internacionales.