Jennifer Aniston no solo es recordada por haber interpretado papeles icónicos, sino también por la fortaleza física que mantiene a sus 56 años. Su entrenadora personal, Dani Coleman, quien además es vicepresidenta de entrenamiento en Pvolve, aseguró que sigue sorprendida por el nivel de disciplina y fuerza de la actriz.

“Siempre me impresiona su nivel de entrenamiento”, comentó Coleman en una entrevista con el New York Post, destacando en especial la fuerza de su abdomen. Luego de trabajar juntas desde hace más de cuatro años, Aniston contó a Allure lo mucho que disfruta de sus sesiones con el método Pvolve.

“De todos los entrenamientos que he probado a lo largo de los años, este ha transformado mi cuerpo más que cualquiera de los otros. Además, es un entrenamiento muy agradable que no me intimida ni me genera rechazo”, afirmó en diálogo con People, destacando que estas rutinas la motivan como ninguna otra.

Coleman explicó que Pvolve se basa en tres formatos principales: fortalecer y esculpir, esculpir y quemar y entrenamiento progresivo con pesas.

La actriz asegura que el método Pvolve transformó su cuerpo más que cualquier otro, porque combina fuerza, movilidad, estabilidad y cardio con equipos especiales. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images) / Frazer Harrison

“Somos un método de fitness funcional, lo que significa que movemos el cuerpo en todas las direcciones en que lo haces en la vida diaria: hacia adelante y hacia atrás, de lado y también de forma rotacional”, detalló.

El entrenamiento se apoya en equipos especiales como el P.ball (una combinación de banda de resistencia y pelota de pilates), bandas, pesas de mano, tablas inclinadas y tobilleras con peso.

Las sesiones de Aniston suelen durar entre 40 minutos y una hora, unas tres veces por semana. “Lo más lindo de nuestras rutinas es que trabajamos un poco de todo”, comentó Coleman, señalando que incluyen cardio, movilidad, estabilidad y entrenamiento de fuerza con pesas pesadas para ganar masa muscular.

La propia actriz lo confirma: “El entrenamiento de fuerza es lo más importante para las mujeres en sus 50. Si pierdes músculo, tus huesos se vuelven frágiles: osteoporosis. Te caes, te rompes la cadera y se acabó.”

Coleman destacó que el abdomen de Aniston es “prácticamente a prueba de todo” y que su disciplina la mantiene fuerte de pies a cabeza. (Foto: David Livingston / WireImage / Getty Images) / David Livingston

La entrenadora asegura que el abdomen de Jennifer es “increíblemente fuerte” y “prácticamente a prueba de todo”.

“La hago entrenar su core de muchas formas divertidas: pararse en una sola pierna, levantar cosas por encima de la cabeza, hacer abdominales en el P.ball o trabajar con nuestro P3 trainer en la colchoneta”, contó.

“Su fuerza abdominal, por siempre, es algo que me asombra como entrenadora, pero en realidad ella es fuerte de pies a cabeza”, añadió.

Para Jennifer, lo más importante es la constancia: prefiere entrenamientos eficientes de 20 o 30 minutos antes que largas sesiones que la intimiden. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

La entrenadora destacó que Jennifer aprendió a valorar la constancia más que la intensidad: “Ella realmente aprendió a entrenar de manera más inteligente, no más dura.”

La actriz coincide: “Ya no me pongo la presión de antes. Pensamos que tenemos que entrenar una hora completa y eso puede intimidar. En realidad puedes tener un entrenamiento eficiente con solo 20 minutos, incluso 10, si ese es todo el tiempo que tienes. Con tal de mover el cuerpo, y eso me da tranquilidad.”

¿Qué es el método Pvolve?

Pvolve es un método de fitness de bajo impacto enfocado en el movimiento funcional. En lugar de los ejercicios de alta intensidad, este método utiliza movimientos controlados y precisos para fortalecer y esculpir el cuerpo de forma segura.

Su principal característica es el uso de equipos de resistencia patentados, como el P.ball o el P.band. Estos accesorios activan los músculos en los tres planos de movimiento, logrando una tonificación profunda en glúteos, piernas y abdomen sin necesidad de saltos o movimientos bruscos.

Es ideal para quienes buscan una rutina que mejore la movilidad y la fuerza a largo plazo. Al no sobrecargar el cuerpo, Pvolve es una opción accesible para personas de todas las edades y niveles de condición física que desean un bienestar integral.

