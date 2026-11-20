Después de más de tres décadas desde que interpretó por última vez a Kevin McCallister en una película de la franquicia, Macaulay Culkin estaría dispuesto a ponerse nuevamente en la piel del personaje que lo convirtió en una estrella mundial. El actor, que durante años se mostró reacio a participar en otra entrega de ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone), habría cambiado de opinión y estaría abierto a protagonizar una nueva secuela. La noticia ha despertado la expectativa de los seguidores de la comedia navideña, aunque todavía no se conocen detalles de la historia ni una posible fecha de estreno.

La información fue difundida por Puck, que señaló que Culkin se reunió durante el verano con David Greenbaum, ejecutivo de Disney, para conversar sobre el futuro de la franquicia. Según el medio, el proyecto sería desarrollado por Seth Rogen y su socio de producción, Evan Goldberg. De concretarse, supondría el regreso del actor a uno de los papeles más recordados de su carrera.

Macaulay Culkin en ‘Mi pobre angelito’. | Crédito: 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock

¿Qué se sabe de la nueva secuela de ‘Mi pobre angelito’?

De acuerdo con fuentes citadas por Puck, Macaulay Culkin habría dejado atrás sus reservas sobre la posibilidad de realizar otra película de ‘Mi pobre angelito’. Durante décadas, el intérprete había descartado las peticiones de los fanáticos para volver a encarnar a Kevin McCallister.

El encuentro con David Greenbaum, representante de Disney, habría servido para conversar sobre una nueva entrega de la saga. Por ahora, no se ha revelado cuál sería el argumento ni cómo se integraría esta historia a las películas anteriores.

El desarrollo estaría en manos de Seth Rogen y Evan Goldberg, conocidos por trabajar juntos en diferentes producciones cinematográficas y televisivas. Sin embargo, todavía no se han anunciado otros integrantes del elenco ni se ha confirmado una fecha para comenzar el rodaje.

Seth Rogen es un actor, guionista y productor canadiense conocido por películas de comedia como 'Ligeramente embarazada', 'Superbad' y 'Este es el fin'. | Crédito: LISA O'CONNOR / AFP

Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister para McDonald’s

La posibilidad de una nueva película llega pocos días después de que Culkin retomara su conocido personaje para una campaña navideña de McDonald’s. En una entrevista con Collider, el actor habló sobre esta experiencia y su vínculo con la historia que marcó su carrera.

La campaña recupera elementos de ‘Mi pobre angelito’ y presenta productos inspirados en la película. Entre ellos figuran unas medias coleccionables, las Pizza McShaker Fries, la salsa Lovely Cheese Pizza y el Everything Sundae McFlurry.

Durante la conversación con Collider, Culkin también contó un detalle particular sobre sus hijos. Aunque ellos ya han visto ‘Mi pobre angelito’, todavía no saben que su padre fue quien interpretó a Kevin McCallister. El actor explicó que quiere preservar esa magia durante el mayor tiempo posible.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister para McDonald's.| Crédito: McDonald's

¿Cuántas películas de ‘Mi pobre angelito’ se han estrenado?

La primera película de Mi pobre angelito llegó a los cines en 1990 y convirtió a Macaulay Culkin en una de las jóvenes estrellas más reconocidas de Hollywood. Su interpretación de Kevin McCallister, un niño que accidentalmente se queda solo en casa durante las vacaciones navideñas, conquistó al público.

Dos años después, en 1992, el actor volvió para protagonizar Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde su personaje debía enfrentarse nuevamente a los ladrones Harry y Marv, conocidos como los Bandidos Mojados.

Posteriormente, Disney realizó otras cuatro películas de la franquicia sin Culkin como protagonista. Sin embargo, ninguna consiguió alcanzar el mismo impacto que las dos primeras entregas, protagonizadas por el actor.