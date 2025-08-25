Nicki Nicole y Lamine Yamal acaban de confirmar lo que durante semanas fue un rumor: su romance. La prueba irrefutable llegó en una imagen publicada en Instagram el 25 de agosto, día del cumpleaños número 25 de la cantante argentina. En la foto, ambos posan abrazados frente a una torta blanca decorada con rosas y globos en forma de corazón. El futbolista del Barcelona la rodea con ternura, mientras ella sonríe con complicidad. Fue la primera vez que ambos decidieron mostrarse públicamente como pareja.

La intérprete de “Colocao” no se quedó atrás: compartió la misma foto en sus redes, acompañada de emojis —incluido un corazón en llamas— que confirmaron que su vínculo no es solo una especulación mediática, sino una historia de amor real que ambos desean compartir con sus seguidores.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos luego de una escapada a Mónaco en el aeropuerto de Barcelona (Foto: AFP)

LA HISTORIA DE AMOR DE NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL

Aunque la foto fue la confirmación definitiva, los rumores comenzaron a circular semanas antes, específicamente en julio, durante la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal. En ese evento, Nicki fue una de las invitadas más destacadas y no pasó desapercibida la cercanía entre ambos. Desde entonces, los fans comenzaron a sospechar que algo especial estaba naciendo.

Pocos días después, Nicki Nicole asistió a un partido del Barça luciendo la camiseta con el número de Yamal. Su salida juntos en un auto tras el encuentro fue captada por los paparazzi, alimentando aún más las versiones de un romance. Para muchos, aquella escena fue el primer “indicio oficial” de que la relación existía.

En agosto, la pareja fue vista en Mónaco disfrutando de un paseo antes de regresar en avión privado a Barcelona. Esa salida internacional parecía demasiado íntima para ser solo una amistad, y los medios comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de la cantante y el joven futbolista.

Nicki Nicole es una cantante y compositora argentina de R&B, reguetón y pop urbano (Foto: AFP)

Las redes también jugaron un papel clave. Ambos compartieron casi al mismo tiempo imágenes del mismo videojuego, Mario Kart, en sus historias de Instagram. Los fans no tardaron en atar cabos: no solo coincidían en lugares físicos, sino también en pequeños momentos de su día a día.

La confirmación trajo consigo tanto entusiasmo como controversia. La diferencia de edad —ella con 25 años y él con 18 recién cumplidos— provocó comentarios encontrados en redes sociales. Mientras algunos celebran la unión de dos jóvenes en la cima de sus carreras, otros cuestionan los siete años que los separan.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.