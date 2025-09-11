A fines de octubre de 2024, Shaun White y Nina Dobrev anunciaron en sus respectivas redes sociales que habían decidido dar el siguiente paso y se comprometieron, ahora menos de un año después de aquella pedida de mano, el campeón de snowboard y la actriz de “The Vampire Diaries” toman caminos deparados, después de cinco años de relación. Debido a que la noticia, que llegó este 11 de septiembre de 2025, sorprendió a sus millones de seguidores, te doy a conocer por qué las celebridades habrían decidido dar por terminada su historia de amor.

Cabe mencionar que la última vez que los vieron juntos fue días antes, el 31 de agosto, en Los Ángeles. Ellos habían sido captados tomados de la mano y lucían muy enamorados, al menos eso es lo que parecía.

Cuando el deportista le pidió la mano a Nina Dobrev en 2024 (Foto: Shaun White / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON NINA DOBREV Y SHAUN WHITE?

Se desconocen los motivos exactos por los que Nina Dobrev y Shaun White terminaron su relación de cinco años; sin embargo, una fuente cercana a la pareja señaló a People que “fue una decisión mutua”. Añadió que pese a ser una decisión difícil, ambos optaron por finalizar su historia “con amor y un profundo respeto mutuo”.

Sin embargo, un video publicado por Dobrev el 5 de septiembre, pocos días antes de confirmar la noticia de su separación, ha generado controversia, toda vez que en el clip ella entona una canción atrevida cuyas letras decían: “¿Cómo duermes por la noche sabiendo que no le caes bien a la gente? Sin ropa interior, por si quieren besarme el trasero. ¿Qué les aconsejas a las mujeres que intentan arreglar a su hombre? Oye, Bob el Constructor tiene a otras diez mujeres intentando arreglarlo también, y todas parecen un maldito equipo de construcción”, se oye en el audio.

Aunque no dijo más, ella escribió tres emojis: de un obrero de construcción, un tractor y un martillo. Algunos de sus seguidores escribieron en los comentarios: “Este video tiene sentido ahora después de la noticia de la separación” y “Ohhhh, ahora entiendo todo”, publica People.

Cuando Shaun White y Nina Dobrev llegaron a The Albies, organizado por la Fundación Clooney, en la Biblioteca Pública de Nueva York el 28 de septiembre de 2023 (Foto: Angela Weiss / AFP)

UNA HISTORIA DE AMOR QUE LLEGÓ A SU FIN

La última vez que fueron vistos juntos fue el 31 de agosto en Los Ángeles, donde lucían muy enamorados, pero el 7 de septiembre todo cambió cuando la actriz de 36 años posó sin su anillo de compromiso en la alfombra roja del estreno de “Eternity” en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025.

Shaun White y Nina Dobrev se conocieron brevemente en 2012 durante una entrega de premios, pero no fue hasta 2019 que compartieron más tras ser contratados como expositores en un evento en Florida por el orador motivacional Tony Robbins. Tras la cena, el deportista se asombró cuando la gente comenzó a pedirle fotos a su compañera, pues hasta ese momento no sabía que era una actriz conocida.

Ellos empezaron a salir ese mismo año y se mudaron juntos al inicio de la pandemia de COVID-19. Formalizaron su relación en mayo de 2020. Cuando se volvió a la normalidad era normal verlos en premiaciones, eventos, competencias y más.

White le pidió matrimonio a Dobrev a fines de octubre de 2024. Para ello, la invitó a cenar en The Golden Swan en Nueva York, pero cuando llegó se asombró al ver a su pareja bajo un arco de flores vestido elegantemente. La emoción los embargó en todo momento y cuando se arrodilló para pedirle que se convierta en su esposa, ella quedó fascinada. El deportista le entregó un anillo de diamantes de 5 quilates de Lorraine Schwartz.

Su historia de amor acabó el 11 de septiembre de 2025, luego de que anunciaron oficialmente su ruptura.

La vez que Nina Dobrev y Shaun White posaron para la alfombra verde antes de la ceremonia de los Premios Earthshot 2024 en Ciudad del Cabo el 6 de noviembre de 2024 (Foto: Rodger Bosch / AFP)

