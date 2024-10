Una de las relaciones más conocidas e importantes del cantante de One Direction Liam Payne, quien falleció la tarde del 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, fue la que tuvo con Cheryl Cole, pues el fruto de ese amor llegó al mundo su hijo, Bear. ¿Recuerdas por qué acabó la relación?

La pareja se conoció en 2009, cuando el joven audicionó en The X Factor, donde Cheryl era jurado. Pasaron los años y, en 2016, cuando ella se había divorciado de Jean-Bernard Fernandez-Versini y él era el galán de One Direction, se volvieron cercanos y en mayo de ese año, contra todo pronóstico, aparecieron juntos en la en la alfombra roja de Cannes. La situación llamó la atención de los medios porque ella era diez años mayor que el cantante. En marzo de 2017 se convirtieron en padre y, aunque todo parecía marchar bien, el amor no fue tan fuerte como parecía.

¿POR QUÉ LIAM PAYNE Y CHERYL SE SEPARARON?

Cuando Liam Payne y Cheryl Cole parecían haber formado un hogar sólido con la llegada de su hijo Bear, en febrero de 2018, empezaron a sonar rumores sobre que la pareja empezaba a verse afectada por los constantes viajes en solitario del cantante de One Direction, de acuerdo con The Sun.

La pareja en principio rechazó que esas versiones e incluso apareció unida en los Brit Awards, donde sonrió en la alfombra roja, finalmente, en julio de 2018, tomó la decisión de separarse.

La última vez que Cheryl y Liam Paine posaron juntos fue en los Brit Awards, en febrero de 2018 (Foto: AFP)

“Nos entristece anunciar que tomaremos caminos separados. Ha sido una decisión difícil de tomar para nosotros. Todavía nos amamos mucho como familia. Bear es nuestro mundo y les pedimos que respeten su privacidad mientras atravesamos esta situación juntos”, escribieron en sus redes sociales Liam Payne, entonces de 24 años, y Cheryl Cole, de 35 años.

Un amigo le reveló a The Sun que Cheryl y Liam habían trabajado muy duro en su relación, pero que estaban en diferentes etapas de sus vidas y, después de pensarlo mucho, llegaron a la decisión de que lo mejor para todos es que sigan caminos separados.

Aunque Payne y Cheryl se separaron en julio de 2018, la pareja ha trabajado juntos como padres para criar a su hijo juntos.