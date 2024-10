El pasado 16 de octubre, la noticia de la muerte de Liam Payne sacudió al mundo del entretenimiento. A los 31 años, el exintegrante de la exitosa banda juvenil One Direction falleció tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina. Así, los hechos alrededor de sus últimos días de vida han tomado mayor repercusión y, por ello, volvieron a salir a la luz las graves acusaciones de su exnovia Maya Henry. Pero, ¿quién es ella y que contó? Descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que el deceso del cantante británico fue confirmado a las 17:11 horas (tiempo de Argentina), luego de que el administrador del hotel alertara a las autoridades sobre su comportamiento errático.

De acuerdo con el testimonio de los testigos, se presume que el artista estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol al momento de su fallecimiento, pero aún queda esperar por los resultados oficiales de su autopsia.

¿QUIÉN ES MAYA HENRY?

Maya Henry es una exmodelo estadounidense que creció en Texas como la hija de un abogado de alto perfil. Además, es la autora del libro “Looking Forward”, una obra de ficción inspirada en su relación con Liam Payne.

Ella se presenta como activista en favor de la autonomía de la mujer y espera graduarse de Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York a finales del 2024.

EL ROMANCE ENTRE MAYA HENRY Y LIAM PAYNE

Maya Henry y Liam Payne confirmaron su relación en septiembre del 2019, cuando ella tenía 18 años y él, 26. Aparentemente, todo era felicidad en su romance, por lo que anunciaron su compromiso en agosto del 2020.

Sin embargo, saltaron las alarmas al revelar su primera separación en junio del 2021 y, eventualmente, su ruptura definitiva en abril del 2022.

¿QUÉ DICE EL LIBRO DE MAYA HENRY?

Con el libro “Looking Forward”, publicado en mayo del 2024, Maya Henry quiso compartir parte de su historia a través de las experiencias de la protagonista Mallory, quien vive una tormentosa relación con una estrella pop.

Y, aunque Maya Henry no acusó a Payne directamente de ser el responsable de los hechos narrados en el libro, hay muchas pistas que apuntan a que el personaje Oliver estaría inspirado en el cantante.

Así, ella lo presenta como un cantante pop británico que va descendiendo poco a poco hasta convertirse en un adicto impredecible, lo que hace que su pareja sea víctima de múltiples casos de abuso doméstico, incluidos insultos verbales y violencia.

La portada de “Looking Forward”, libro que Maya Henry publicó en mayo del 2024 (Foto: @maya_henry / Instagram)

EL EPISODIO MÁS DURO QUE VIVIÓ MAYA HENRY

En el libro, Maya Henry cuenta una experiencia terrible: Mallory se entera de que está embarazada y, aunque se entusiasma con la idea de ser mamá, su novio le advierte que terminará la relación si ella elige quedarse con el bebé.

Entonces, la joven decide someterse a un aborto. No obstante, sufre complicaciones graves y se ve obligada a ir de emergencia al hospital para tratar la hemorragia.

Por desgracia, la autora le confirmó a People que sí vivió un suceso similar: “Quise incluir una escena así en el libro porque, aunque no todo el mundo sale con una estrella del pop, siento que todo el mundo sale con alguien como Oliver (...) Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”.

“Fue muy solitario que esos hombres te dijeran: ‘Oh, va a ser como una menstruación abundante, no va a ser tan doloroso, va a ser fácil’. Pero yo les digo: nunca han pasado por algo así, ¿cómo van a saber decírmelo? Por eso quise incluirlo en el libro, porque he visto a mucha gente en Internet hablando de tomar la píldora abortiva y de que fue lo más doloroso para ellas. Me parece alucinante que se le pueda decir a una mujer cómo se va a sentir”, agregó.

LAS ACUSACIONES DE MAYA HENRY CONTRA LIAM PAYNE

Más allá de su trabajo como escritora, Maya Henry acusó públicamente a Liam Payne de comportamiento inapropiado a inicios de octubre del 2024.

En un video de TitkTok, ella aseguraba que, desde su ruptura, él le enviaba múltiples mensajes a través de diversos números telefónicos.

“Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo una nueva en mi teléfono, pienso: ‘Aquí vamos de nuevo’ (...) Además, me envía correos electrónicos… no solo a mí, sino que también le hace estallar el teléfono a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?”, señaló.

Cabe resaltar que Maya emitió una orden de cese y desistimiento contra su ex, contratando a los abogados Marco Crawford y Daniel Cerna para su representación legal.

EL FUTURO DE MAYA HENRY

Maya Henry ha revelado su interés por seguir escribiendo y espera publicar algunos libros para niños en el futuro. Al parecer, la seguiremos viendo crecer como autora.

Maya Henry aspira a tener una carrera profesional como escritora (Foto: @maya_henry / Instagram)