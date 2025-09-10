En los últimos días, se ha estado hablando bastante acerca del agitado historial amoroso de Charlie Sheen. Todo a raíz del reencuentro que tuvo con su exesposa Denise Richards en la alfombra roja de su nuevo documental en Netflix: ‘aka Charlie Sheen’ (’Nombre artístico: Charlie Sheen’). Pero también se ha mencionado mucho la descontrolada vida en general que ha tenido. Siguiendo la línea de esto último, te cuento que hace poco Charlie Sheen se animó a exponer uno de sus mayores arrepentimientos. Prepárate para saber cuál es.

Resulta que el reconocido actor, de acuerdo a People, se sentó a conversar con David Duchovny en el 92NY en la ciudad de New York, y ahí ambos hablaron sobre ‘The Book of Sheen’ (’El libro de Sheen’), que son las memorias de quien fue la estrella de ‘Two and a Half Men’ (’Dos hombres y medio’).

Durante ese diálogo, Charlie Sheen señaló que uno de sus mayores arrepentimientos es el haberse realizado varios tatuajes. Está tan incómodo por tenerlos que dijo que “el VIH es más tratar que los malditos tatuajes”.

Charlie Sheen es un actor estadounidense de cine y televisión. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“No es lo que se supone que debo decir. Malditos tatuajes. Perdón. No, o sea, ni hablar. No puedes tomarte una pastilla y hacer que tus malditos tatuajes desaparezcan”, expresó después el actor, que también sostuvo que el haberse tatuado “es una decisión terrible, estúpida y mala”.

“Están por todas partes”

“Podrían haber sido como monigotes, muy pequeños, como aquí abajo... están por todas partes”, recalcó. Entre los muchos tatuajes que tiene está el de Charlie Brown, que reposa sobre su músculo pectoral derecho, el logo de los Cincinnati Reds, su lema ‘Winning’ en su muñeca en letras negritas, un cartel de ‘regreso en 15 minutos’ en su músculo pectoral izquierdo, una pelota de béisbol en llamas en su bíceps derecho y una pancarta que dice ‘muerte desde arriba’, que es un guiño a la película de Francis Ford Coppola, ‘Apocalypse Now’, protagonizada por su padre, Martin Sheen, informó People.

Charlie Sheen nació el 3 de septiembre de 1965 en New York, Estados Unidos. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

Cabe mencionar que después de haber tenido esa conversación con David Duchovny, Charlie Sheen dialogó con Entertainment Tonight, donde reflexionó sobre lo que había dicho anteriormente. “Probablemente molesté a algunas personas cuando dije eso (sobre los tatuajes) y lo puse como al inicio de la lista, pero lo que dije a continuación es cierto. No, no puedes simplemente desear que desaparezcan”, señaló.

¿Qué dijo sobre el proceso que existe para borrarse los tatuajes?

“Sé que hay maneras de deshacerse de ellos, pero es un proceso largo que implica un sufrimiento tedioso. Intentaba ser discreto, pero en un momento del libro dije que necesitaría mangas más largas para siempre o un tatuaje más grande. Pensé que era un buen intento de camuflaje, al menos”, agregó el actor. Es necesario señalar que los tatuajes, según admitió, los usaba para ocultar cicatrices causadas por su consumo de drogas. Él no se ha tatuado en más de una década, es decir desde que dejó de beber.

