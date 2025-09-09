A lo largo de su vida, Charlie Sheen ha conquistado a muchas mujeres de las cuales, tres se convirtieron en sus esposas. Una de ellas es Denise Richards, quien también fue la madre de dos de sus cinco hijos. Debido a que su matrimonio duró oficialmente cuatro años, te doy a conocer la historia de amor de los actores estadounidenses, desde que se conocieron y qué los llevó a separarse.

La estrella de “Two and a Half Men” nació el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York, mientras que la actriz, el 17 de febrero de 1971 en Illinois. Por lo tanto, él es mayor por cinco años y cinco meses.

Cuando Charlie Sheen dio un discurso antes de que el productor de televisión y guionista Chuck Lorre develara su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el 12 de marzo de 2009 (Foto: Mark Ralston / AFP)

LA VEZ QUE SE CONOCIERON Y TUVIERON SU PRIMERA CITA

Charlie Sheen y Denise Richards se conocieron en el rodaje de la película independiente “Good Advice” (2000), pero comenzaron a frecuentarse luego que ella apareció como estrella invitada en “Spin City” (2001).

La primera cita se dio el 4 de octubre de 2001 cuando se quedaron en el departamento del actor para ver el partido de béisbol de los Gigantes de San Francisco. Aquella vez, ella dio el primer paso y lo besó. La actriz estaba convencida de que era la persona con la que deseaba compartir su vida, y aunque se moría de ganas por decírselo en su segundo encuentro, prefirió guardar silencio para no “espantarlo”.

Charlie Sheen besando a su entonces prometida, la actriz Denise Richards tras ganar el Globo de Oro a la Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de Televisión Musical/Comedia por su papel en "Spin City" en la 59.ª edición de los Globos de Oro, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills el 20 de enero de 2002 (Foto: Scott Nelson / AFP)

AL POCO TIEMPO SE COMPROMETEN Y SE CASAN

El 26 de diciembre de 2001, menos de tres meses después de su primer encuentro, Sheen le propone matrimonio cuando estaban de vacaciones en Arizona. “Cuando sacó una caja, lo supe. Quería gritar: ‘Sí’, pero quería escuchar todas las palabras”, recordó Richards a PEOPLE.

El matrimonio llegó el 15 de junio de 2002. El lugar elegido fue la mansión de Brentwood, California, del creador de “Spin City”, Gary David Goldberg.

LA LLEGADA DE SUS HIJAS, PERO…

Fruto de su amor, nació Samanta J. Sheen, el 9 de marzo de 2004. Ella fue la primera hija de Richards y la segunda del actor. Nueve meses después del nacimiento, los esposos anunciaron que esperaban a su segunda niña, quien nació el 1 de julio de 2005. Pero antes de que Lola Rose Sheen llegara a este mundo, la actriz pidió el divorcio cuando estaba con seis meses de embarazo por “diferencias irreconciliables”.

Aunque estaban en pleno proceso de separación, los dos estuvieron juntos para dar la bienvenida a su bebé.

La portada de 2004 de la revista estadounidense cuando Charlie Sheen y Denise Richards dieron la bienvenida a su primera hija juntos (Foto: People / Instagram)

INTENTAN RECONCILIARSE, PERO NO LO LOGRARON

Aunque el divorcio estaba en camino, semanas después los esposos trataban de recuperar su matrimonio. “Las cosas están mucho mejor, y creo que con eso viene la esperanza. No descartamos nada”, manifestó Sheen a Extra, el 22 de agosto de 2005.

Pese a sus intentos, en enero de 2006 continuaron con el proceso de separación y ambos deciden resolver en privado sus diferencias respecto a sus hijos. El 30 de noviembre de ese mismo año, su estatus legal pasó a divorciados, por lo que pudieron rehacer sus vidas con sus respectivas parejas de aquel entonces; pero el tema de custodia y división de activos faltaba completar formalmente.

Cuando Denise Richards posó durante una sesión fotográfica durante el 59.º Festival de Televisión de Montecarlo, el 18 de junio de 2019, en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

UNA DURA BATALLA LEGAL, PERO AHORA SE LLEVAN BIEN

En septiembre de 2007, Denise Richards acusó a su exesposo de “comportamiento inapropiado”, por lo que pidió al tribunal proteger a sus hijas de su propio padre quitándole el privilegio de pasar la noche con ellas.

De acuerdo con Access Hollywood, la actriz acusó a Sheen de tener una conducta inadecuada, pues tenía atracción por “mujeres menores de edad y su explicitud sexual en Internet, incluida la revelación de sus partes privadas”. Esto causó el enojo del actor, quien acusó a su expareja de no mostrar interés por tener una crianza compartida.

A pesar de que en mayo de 2013, Richards se hizo cargo temporalmente de los gemelos que Sheen tuvo con su tercera esposa Brooke Mueller cuando les quitaron la custodia, dos años después el actor atacó a su ex en la red social X llamándola “hereje, cerdita fracasada, montón de vergüenza, extorsionadora y la peor madre del mundo”. Basó sus insultos en el dinero que le había depositado: “Le pagué a esa idiota del pañal más de 30 millones y me llama padre irresponsable. Nos vemos en el juzgado, malvado terrorista, imbécil del vertedero”.

Después que la estrella de “Dos hombres y medio” contó en noviembre de 2015 que era VIH positivo, Richards señaló que sabía su diagnóstico desde hace mucho; es más, dijo que se contagió después de divorciarse.

Posteriormente, la batalla legal continuó en 2016 cuando la actriz lo demandó por 1,2 millones de dólares por no proporcionar apoyo financiero a sus dos hijas, a quienes les prometió darles dinero para comprarse una nueva vivienda, pero el abogado del histrión señaló que le entregó a su exesposa US$660,000 libres de impuestos anuales por casi una década.

Pero el tema económico no solamente fue motivo de discusiones, también cuando la hija mayor de ambos abrió su cuenta de OnlyFans en marzo de 2022. Aunque Sheen mencionó que no apoyaba tal decisión, no podía evitarlo y solamente atinó a decirle a su hija que cuide “mantuviera la elegancia, la creatividad y no sacrificara su integridad”. “Ella ya tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”. declaró a E! News.

A pesar de que vinieron más peleas entre ellos por diversos temas, decidieron dejar atrás todo lo malo, tal como lo demostraron el 4 de septiembre de 2025 cuando se reunieron y los dos posaron en la alfombra roja del nuevo documental de Sheen en Netflix.

Charlie Sheen y Denise Richards en el estreno en Los Ángeles de "Aka Charlie Sheen" de Netflix, en el Teatro Tudum de Hollywood, California, el 4 de septiembre de 2025 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

