Si bien en la pantalla grande Ryan Reynolds ha llegado tener superpoderes (por ejemplo, interpretando a ‘Deadpool’), el actor ha revelado recientemente que en la vida real también ha llegado a tener un gran superpoder. Sobre ese mismo es que ha hablado en la cumbre TIME 100, realizado en la ciudad de New York. Para que te enteres de todo, sigue leyendo esta nota.

En aquel evento, de acuerdo a información proporcionada por People, el artista tuvo una conversación con la corresponsal de TIME, Eliana Dockterman, y ahí es donde tocó el tema de la gran habilidad que ha dejado a muchos usuarios boquiabiertos.

La importancia de saber quién es realmente

“En la última charla que di, mencioné que el mayor superpoder que he tenido en mi vida —y no me refiero solo a mi carrera ni a nada— fue saber quién soy”, expresó Ryan Reynolds. “Cuando eres joven y tienes veintitantos, al menos yo lo era, te pruebas personalidades como si fueran camisetas. Literalmente, solo piensas: ‘Seré esta persona, seré aquella’. Entonces, un día, les robas a mil personas —así que eres un genio, no un ladrón— en lugar de robarle a una sola. Y has sacado estas diferentes referencias y estos sentimientos, y te conoces a ti mismo”, agregó.

Ryan Reynolds es un actor de cine, actor de voz, comediante, guionista, productor de cine y empresario canadoestadounidense. (Foto: Jemal Countess / Getty Images for TIME) ×

Más adelante, el artista recordó la vez en que leyó dos artículos acerca de su persona: uno lo describía de manera negativa y el otro era muy elogioso, como si dijera: “Este tipo debería tener un premio Nobel por bla, bla, bla”.

Ryan Reynolds está casado con Blake Lively desde 2012. Ambos tienen cuatro hijos juntos: James, Inez, Betty y Olin. (Foto: TheStewartofNY /WireImage / Getty Images) ×

“Mi reacción ante ambas fue una especie de observación desconectada y desapasionada, no una evaluación. Y pensé: ‘Qué raro, porque ambas son historias falsas’, añadió Ryan Reynolds. No son lo que yo sé que es mi historia. Y realmente encajó, y encajó en todos los aspectos de mi vida”, precisó.

Por si no lo sabías, Ryan Reynolds comenzó a actuar en la década de 1990, cuando era adolescente. Sus primeros papeles llegaron en la serie de televisión ‘Fifteen’ de 1991 y en la película ‘Ordinary Magic’ de 1993. Años más tarde se convirtió en la gran estrella que es hoy en día.