Ben Affleck y Matt Damon han compartido décadas de amistad, éxitos en el cine y momentos memorables en el escenario, pero eso no significa que Ben no se atreva a lanzar una broma afilada cuando tiene la oportunidad.

El pasado sábado, durante el evento Netflix Tudum 2025: The Live Event en Inglewood, California, Affleck no se guardó nada y soltó un comentario inesperado que desató carcajadas y revuelo en redes: su objetivo fue nada menos que el nuevo look de su mejor amigo.

Mientras ambos presentaban las primeras imágenes de su próxima película The Rip en el Kia Forum, Ben, de 52 años, no pudo resistirse a comentar la fornida barba gris que luce Damon, de 54. “Confié en que Matt se afeitaría la barba antes de Tudum”, bromeó Affleck frente al público. “Y aquí estamos”.

Durante el evento, Ben Affleck hizo un comentario inesperado sobre el look actual de Matt Damon. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

La barba en cuestión no es un capricho de estilo: Matt se la dejó crecer para interpretar al legendario rey griego Odiseo en la ambiciosa adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Esta épica de acción con un presupuesto de 250 millones de dólares ya está en plena producción y tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026.

Durante el evento, lejos de incomodarse por el comentario, Damon se mostró relajado y en forma, flexionando sus bíceps con una camisa blanca de manga corta y jeans grises, mientras que Affleck optó por un look más clásico con chaqueta de cuero negra y jeans azules. Juntos, presentaron también a sus compañeros de reparto en The Rip: Teyana Taylor, Steven Yeun y Catalina Sandino Moreno, ante una multitud rugiente.

La película, dirigida por Joe Carnahan, cuenta la historia de dos policías de Miami (interpretados por Affleck y Damon) cuyo equipo comienza a desmoronarse tras descubrir millones en efectivo ocultos en un escondite abandonado.

Su estreno está programado para el 16 de enero de 2026 en Netflix. Según Carnahan, el guion se inspira en una experiencia real vivida por un amigo suyo, jefe de narcóticos en Miami-Dade, combinada con su amor por los thrillers policiales clásicos como Serpico, El príncipe de la ciudad y Heat.

Affleck y Damon, además de coprotagonizar The Rip, también son cofundadores de Artists Equity y tienen una larga historia juntos que se remonta a su infancia como vecinos en Cambridge, Massachusetts.

El dúo ganó el Oscar al Mejor Guion Original en 1997 por Good Will Hunting, un momento que marcó el inicio de una carrera compartida que, más de 25 años después, sigue tan sólida como siempre aunque con alguna que otra broma entre amigos de por medio.

Matt Damon y Ben Affleck siguen colaborando en proyectos y compartiendo momentos que dan que hablar. | Crédito: Michael Tran / AFP

Y por si fuera poco, ambos también coproducen la nueva versión del musical Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon y protagonizada por Jennifer López, exesposa de Affleck. Esta adaptación, con un presupuesto de 30 millones de dólares, llegará a los cines de EE. UU. el próximo 10 de octubre.

Mientras Damon se embarca en su tercera colaboración con Nolan, tras Interstellar y Oppenheimer, y Affleck sigue expandiendo su trabajo como productor, queda claro que estos dos amigos de Boston siguen más activos que nunca… barba incluida.

