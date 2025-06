Leah Remini y Jennifer Lopez no solo han compartido momentos divertidos y alfombras rojas, también han atravesado juntas situaciones más complejas. La actriz, conocida por su papel en 'The King of Queens’, ha revelado que su vínculo con JLo va mucho más allá de lo que muchos imaginan.

En una reciente entrevista con Us Weekly, Remini habló con franqueza sobre cómo ambas se acompañaron en tiempos difíciles. Y aunque no detalló si se refería a su propio divorcio o al de Jennifer Lopez, sí compartió que hubo un momento en el que ambas se enviaban mensajes de amor y apoyo emocional.

“Justo después del divorcio, nos enviábamos mensajes de apoyo cariñosos. A veces uno ya no habla con la gente todos los días como antes, pero eso no significa que el amor se haya perdido. Las amistades van y vienen. Eso no significa que estemos en desacuerdo”, confesó.

No está claro si Leah Remini hablaba de su propia separación o la de Jennifer Lopez, pero ambas atravesaban momentos difíciles. | Crédito: Robyn Beck / AFP

¿Leah Remini o Jennifer Lopez?

El contexto, sin embargo, deja lugar a la interpretación. Leah solicitó el divorcio de Angelo Pagán en agosto de 2024, tras 21 años de matrimonio y una hija en común, Sofia Bella. El proceso se finalizó apenas dos meses después.

Ella misma explicó que la relación se fue transformando en una amistad que ya no sostenía el peso del matrimonio. “Cuando das lo que das en una relación, pero no es lo que la otra persona quiere… es como: ‘¿Entonces no aprecias lo que hago?’”, reflexionó Remini.

Jennifer Lopez en el tráiler de 'Kiss of the Spider Woman'. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

En paralelo, Jennifer Lopez también atravesaba su propio proceso. Su matrimonio con Ben Affleck, celebrado en 2022, llegó a su fin en agosto de 2024. Aunque ninguna de las dos lo expresó abiertamente, los tiempos coinciden, y todo indica que ambas amigas se encontraron mutuamente en una etapa de pérdida y cambio.

