El actor Raymond Cruz, conocido por interpretar al temido narcotraficante Tuco Salamanca en la exitosa serie Breaking Bad, fue arrestado el lunes 8 de septiembre en Los Ángeles. El hecho ocurrió cerca de las 10:40 a.m., según informó la policía.

Su arresto fue reportado inicialmente por TMZ y confirmado más tarde por el LAPD. El oficial David Cuellar explicó a PEOPLE que todo comenzó con una disputa entre Cruz y la presunta víctima.

El motivo del arresto fue una acusación de agresión menor. “Hubo básicamente una disputa con la víctima, y fue en ese momento cuando Cruz supuestamente roció agua hacia la víctima”, señaló Cuellar.

Según la policía, Cruz roció agua accidentalmente sobre un vehículo ocupado por tres mujeres después de que ellas se negaran a moverlo y comenzaron a grabarlo. (Foto: Ezequiel BECERRA / AFP)

De acuerdo con el representante del actor, Raphael Berko, todo sucedió mientras Cruz lavaba su auto frente a su casa. Una minivan blanca con tres mujeres se estacionó, según él, “a medio centímetro” del parachoques del actor. Cruz les pidió que movieran el vehículo.

“Ellas dijeron que no”, relató Berko. “Él les dijo: ‘vamos, muevan su auto. No me están dando espacio y se va a mojar’. Como no accedieron, dijo: ‘bueno’. Entonces empezó a lavar su coche y ellas comenzaron a filmarlo”.

Berko agregó que Cruz les pidió que dejaran de grabarlo. “Cuando se volteó para decirles que dejaran de filmar, todavía tenía la manguera en la mano. Parte del agua golpeó la parte frontal de su coche y salpicó en el de ellas. Y créanlo o no, una de ellas llamó a la policía”, explicó.

Una de las mujeres llamó a la policía, lo que llevó a su arresto por presunta agresión menor, aunque no se han presentado cargos. (Foto: Corine Solberg / Getty Images) / Corine Solberg

Finalmente, el actor, quien nunca había sido arrestado y es recordado también por interpretar a un detective durante 15 años en The Closer y Major Crimes, terminó esposado.

“Raymond está muy agradecido con el personal del LAPD, porque durante las cinco horas que estuvo en la comisaría, fueron muy amables y lo tranquilizaron”, dijo su representante.

Según los registros, Cruz fue liberado bajo palabra y deberá presentarse en la corte el 1 de octubre. Hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra.

Cruz, de 60 años, es recordado por sus papeles en Breaking Bad y Better Call Saul, donde interpretó al narcotraficante Tuco Salamanca. (Foto: Ezequiel BECERRA / AFP) / EZEQUIEL BECERRA

Lo que debes saber sobre Raymond Cruz

Raymond Cruz es un actor estadounidense con más de 30 años de carrera artística. Su debut en el cine fue en 1987 con un pequeño papel en “Su Excelencia, la criada”. Un año más tarde participó por primera vez en una serie de televisión llamada “La bella y la bestia”. A lo largo de su trayectoria, interpretó distintos roles, destacándose en películas y series de crimen y acción.

Es ampliamente reconocido por su papel del impredecible narcotraficante Tuco Salamanca, un personaje recurrente en la aclamada serie “Breaking Bad” y su precuela “Better Call Saul”. Este papel le valió gran notoriedad y consolidó su reputación como un actor versátil. Además de este rol, Cruz es conocido por haber interpretado a diversos personajes de carácter fuerte, incluyendo militares y miembros de pandillas.

Otros papeles importantes en su carrera incluyen al detective Julio Sánchez en las series “The Closer” y su spin-off “Major Crimes”, y apariciones en películas como “Peligro inminente”, “Training Day” y “Alien: Resurrección”.

