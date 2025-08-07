Steve Oleksy, esposo de Brooke Hogan, reveló la dura razón por la que su esposa pidió ser eliminada del testamento de su padre, el fallecido luchador Hulk Hogan. En declaraciones a Us Weekly, explicó que Brooke actuó no por resentimiento, sino por una cuestión de respeto y dignidad, a pesar de cargar con un dolor que nunca fue reconocido públicamente.

“Creo que mi esposa defendió lo mejor para su padre incluso después de su muerte, reuniendo toda la valentía y amabilidad que pudo, aunque aún estuviera muy herida”, dijo el ex jugador de hockey americano.

Según Oleksy, gran parte del dinero que dejó Hulk no provenía solo de su carrera en la lucha libre, sino de una situación dolorosa que afectó directamente a Brooke.

“Ese dinero no representa logros en el ring —la mayoría vino a costa de la dignidad de mi esposa”, explicó. “Fue construido sobre comentarios hirientes hacia ella y su relación pasada, que causaron dolor no solo a ella, sino a muchas familias”.

Su esposo, Steve Oleksy, explicó que la decisión no se debió al resentimiento, sino a un acto de respeto y dignidad. (Foto: @mizzhogan / Instagram)

Oleksy se refería a los insultos racistas que Hulk Hogan habría dirigido al exnovio de Brooke en un video íntimo que fue filtrado por el portal Gawker en 2012. En esa grabación, Hulk usó varias veces la palabra “negro” y se describió a sí mismo como “racista, hasta cierto punto”.

El portal Page Six señala que, por ese escándalo, el luchador demandó al medio y ganó un acuerdo por 31 millones de dólares, lo que llevó a Gawker a la quiebra.

A pesar de la victoria judicial de Hogan, Oleksy aseguró que las verdaderas víctimas nunca recibieron una disculpa.

“Mientras una vida cambió positivamente desde el punto de vista financiero, las verdaderas víctimas nunca recibieron una disculpa directa —y, pese a la humillación que alteró sus vidas, nunca recibieron ni pidieron un solo dólar en compensación”, afirmó.

Brooke habría sufrido durante años por situaciones familiares que nunca fueron reconocidas públicamente. (Foto: George Napolitano / FilmMagic vía Getty Images) / George Napolitano

Brooke, agregó su esposo, fue puesta en una posición injusta.

“Tuvo que defender a alguien sin conocer toda la verdad —no sabía que los comentarios estaban ligados a un video sexual, ni que las palabras ofensivas estaban dirigidas a ella y a su ex. Se le ocultó convenientemente el contenido real de las transcripciones”, aseguró. “Estas son las realidades con las que vivimos a diario. Ninguna cantidad de dinero puede borrar ese dolor ni devolver lo que se perdió”.

Pese a su distanciamiento, Brooke escribió un emotivo mensaje tras la muerte de su padre. “La sangre de mi papá corre por mis venas”, expresó en Instagram. “Sus ojos brillan a través de mis hijos. Y nuestro vínculo nunca se rompió, ni siquiera en sus últimos momentos. Compartimos una conexión profunda que se podía ver y sentir. Estoy agradecida de haber conocido su versión real, no solo la que el mundo veía”.

A pesar del dolor, Brooke Hogan decidió marcar distancia y no recibir nada de la herencia. (Foto: @mizzhogan / Instagram)

También aclaró que nunca hubo peleas entre ellos, sino conversaciones privadas que no trascendieron. “Todo empezó a cubrirse con un velo grueso, como si hubiera un campo de fuerza que no podía atravesar”, escribió.

“Solo quería amor, honestidad y una conexión profunda con él. Por algunos años especiales, lo tuve. Mi mundo ha cambiado para siempre, pero tengo un esposo amoroso y dos hijos hermosos que me recuerdan cada día los verdaderos regalos de la vida”, añadió.

De qué murió Hulk Hogan

Hulk Hogan, cuyo nombre verdadero era Terry Gene Bollea, falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años después de sufrir un infarto agudo de miocardio (ataque al corazón) en su hogar en Clearwater, Florida.

Además de ese ataque, Hogan padecía fibrilación auricular y leucemia linfática crónica, condiciones médicas que complicaron su estado de salud.

Su funeral se realizó de forma privada el 5 de agosto de 2025 en Clearwater, Florida, con la presencia de familiares cercanos, amigos y figuras del mundo del wrestling, sin acceso del público general.

