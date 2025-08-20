En 1997 se estrenó ‘Fools Rush In’ (‘Un Impulsivo Y Loco Amor’, en español), cinta que permitió que Salma Hayek (‘Isabel Fuentes’) y Matthew Perry (‘Alex Whitman’) trabajaran juntos y formaran una linda amistad. Te cuento todo esto para resaltar que desde finales del siglo pasado ambos fueron grandes amigos. Es por eso que no me equivoco al decir que la actriz se sintió muy triste cuando falleció su colega en 2023. Hace poco, de no haber muerto, él hubiera llegado a los 56 años y ella lo sabe perfectamente, ya que en la fecha de su cumpleaños le realizó un sentido homenaje que voy a profundizar en esta nota.

Antes de ir de lleno al accionar de Hayek, te recalco que Perry partió de este mundo exactamente el 28 de octubre de 2023. Todo por una sobredosis accidental de ketamina, un fármaco con efectos anestésicos y disociativos. En octubre de 2025 se cumplirán dos años de su muerte.

Con respecto a la fecha de cumpleaños del fallecido actor, te digo que el 19 de agosto él hubiera llegado a los 56 años. Por razones obvias, eso no ha podido pasar, pero hay que señalar que ese día Salma Hayek lo recordó bastante. Eso lo dejó en claro con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram (@salmahayek).

Salma Hayek y Matthew Perry desarrollaron una amistad especial a raíz de que protagonizaron ‘Fools Rush In’. (Foto: Frank Trapper / Corbis vía Getty Images) / Frank Trapper

“Pensando en ti hoy, Matthew”

En dicho post, ella colocó una foto de los dos en la película ‘Fools Rush In’ y un pequeño video donde ambos, en la mencionada cinta, interactúan con Mark Adair-Rios, quien ‘dio vida’ a ‘Juan Fuentes’, el hermano de ‘Isabel Fuentes’. “Pensando en ti hoy, Matthew”, fue lo que escribió como leyenda de esa publicación.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Salma Hayek le dedica un post a quien en vida fue su gran amigo. Recordemos que, dos días después de la muerte de Matthew Perry, ella realizó una publicación en donde sostuvo que la partida del actor la afectó bastante.

Salma Hayek es una actriz y productora de cine mexicana que nació el de setiembre de 1966. (Foto: Neil Mockford / GC Images / Getty Images) / Neil Mockford

“Existe un vínculo especial cuando compartes sueños con alguien”

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha llevado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajan para alcanzarlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram cuánto le encantó ‘Fools Rush In’ y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento tan significativo de nuestras vidas con profunda nostalgia y gratitud. Amigo mío, te fuiste demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu ingenio, tu perseverancia y tu gran corazón. Adiós, querido Matthew, nunca te olvidaremos”, fue lo que escribió en aquel entonces, adjuntando fotos con su gran compañero.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí