La familia Ramos siempre ha sido un pilar fundamental en la vida del futbolista sevillano. Más allá de los titulares sobre su carrera en el Real Madrid, la Selección Española o, ahora, su inesperado salto a la música, Sergio Ramos ha contado siempre con el respaldo de sus hermanos: René y Mirian. Ambos, desde sus respectivos caminos, han marcado huella en la vida del jugador y forman parte esencial de su historia personal y profesional.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HERMANOS DE SERGIO RAMOS?

René Ramos, el mayor, no solo ha sido hermano, sino también la figura clave en la gestión de la carrera deportiva de Sergio. Conocido por su carácter firme, René se ha desempeñado como representante del futbolista, defendiendo sus intereses en los despachos y velando por su imagen pública. Su nombre ha aparecido en más de una negociación crucial, acompañando a Sergio en decisiones que marcaron su trayectoria.

René Ramos al lado de Sergio Ramos cuando el jugador fichó por el PSG (Foto: AFP)

Además de su labor como agente, René ha sabido construir una identidad propia en el mundo del entretenimiento. Su relación con Lorena Gómez, reconocida cantante, lo ha convertido en un rostro habitual de los medios. Juntos han formado una pareja muy seguida en redes sociales, donde muestran su faceta más familiar y cercana, sin perder de vista el perfil profesional que lo caracteriza.

Por su parte, Mirian Ramos, la hermana mediana, es la gran desconocida para el gran público. Cariñosamente llamada Mirita, siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos que persiguen a sus hermanos. Su discreción la ha convertido en un misterio que despierta curiosidad, aunque poco a poco ha ido compartiendo más de su vida a través de redes sociales.

Casada desde 2012 con Carlos Muela —amigo de la infancia de Sergio y actual director gerente de la yeguada SR4—, Mirian ha formado una sólida familia con tres hijos: los mellizos José María y Nicolás, y la pequeña Mirian. Aunque no está vinculada directamente al deporte o la representación artística, su influencia en el entorno de Sergio es enorme, siendo considerada la “consentida” de la familia y una de las personas más queridas por el futbolista.

Hasta hace pocos años, Mirian mantenía cerrado su perfil en Instagram. Sin embargo, tras la mediática boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, decidió abrirse a la esfera pública. Hoy, acumula más de 150.000 seguidores, donde comparte desde momentos familiares y viajes hasta su pasión por la moda. Su naturalidad y cercanía le han permitido conectar con quienes buscan una imagen distinta de la familia Ramos, alejada de la presión mediática.

Su vida, aunque discreta, está rodeada de figuras conocidas. Además de compartir tiempo con su cuñada Lorena Gómez, también mantiene amistad con artistas como Niña Pastori. No obstante, su prioridad siempre ha sido su núcleo familiar, con quienes disfruta de planes sencillos como las vacaciones en Zahara de los Atunes o escapadas con amigas a Ibiza.

Así, mientras René representa la faceta profesional, negociadora y mediática de los hermanos Ramos, Mirian refleja el costado íntimo, discreto y familiar. Dos mundos distintos que confluyen en un mismo objetivo: acompañar a Sergio en cada paso de su vida, ya sea en los estadios, en sus nuevos proyectos musicales o en los momentos más personales. Juntos forman un triángulo inseparable que sostiene al futbolista más allá del fútbol.

