El futbolista español Sergio Ramos ha vuelto a sorprender al mundo, pero esta vez no con un gol decisivo ni con una entrada imponente sobre el césped, sino con una inesperada incursión en un terreno completamente distinto: la música. El defensor, reconocido por su carácter competitivo y liderazgo dentro de la cancha, anunció a través de sus redes sociales que lanzará su primer sencillo como cantante en solitario, titulado “Cibeles”.

El anuncio llegó acompañado de un adelanto audiovisual que deja entrever parte del videoclip de este estreno, donde Ramos aparece rodeado de imágenes que evocan su pasado glorioso en el Real Madrid.

La publicación fue acompañada por una frase breve pero contundente: “Mi historia, mi música”. Con esas palabras, el futbolista de Camas dejó claro que este nuevo proyecto no solo es un pasatiempo, sino un relato personal convertido en melodía.

¿CUÁNDO SALDRÁ A LA LUZ LA CANCIÓN “CIBELES” DE SERGIO RAMOS?

Lejos de seguir la costumbre de los estrenos musicales en viernes, Sergio Ramos decidió apostar por un lanzamiento distinto: su sencillo verá la luz este domingo 31 de agosto a las 19:00 horas en España, a las 13 Eastern Time (ET) en Estados Unidos y a las 12 horas Central Time (CT) de México.

Una fecha y hora escogidas estratégicamente, como si quisiera crear un evento especial alrededor de su debut musical. Una vez más, demuestra que su carrera está marcada por decisiones valientes y poco convencionales.

En las imágenes compartidas se aprecian referencias directas al Real Madrid, club en el que vivió los momentos más importantes de su carrera. La icónica fuente de Cibeles, símbolo de las celebraciones merengues, tiene un papel protagónico en este homenaje visual y musical. Todo apunta a que la canción será una carta de amor al equipo que marcó su vida profesional y personal, uniendo fútbol y arte en una pieza cargada de simbolismo.

Sergio Ramos es una leyenda viva del club español Real Madrid (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE LA PRIMERA CANCIÓN DEL EXJUGADOR DEL REAL MADRID?

Lo que más llamó la atención fue el fragmento de letra que el propio Ramos compartió: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme… tú me pediste que vuele”. Unas líneas cargadas de nostalgia, que reflejan el sentimiento de un jugador que siempre mantuvo un vínculo especial con la camiseta blanca. Con estas palabras, Ramos abre una puerta íntima a emociones que hasta ahora no habían salido a la luz.

Cabe recordar que esta no es la primera aproximación del futbolista al mundo de la música. En el pasado, ya había colaborado con artistas como Niña Pastori, participando tanto como compositor como intérprete. Sin embargo, esta vez se lanza en solitario, con un tema propio y un proyecto que promete mostrar otra faceta de su creatividad.

Actualmente, mientras continúa su carrera futbolística en los Rayados de Monterrey, Sergio Ramos parece decidido a equilibrar el deporte con la música. Esta dualidad muestra a un hombre que no se conforma con lo alcanzado, sino que busca reinventarse constantemente, explorando nuevas pasiones y horizontes.

