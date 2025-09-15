Fue solamente el pasado 23 de marzo que Shailene Woodley y Lucas Bravo fueron vistos por primera vez paseando juntos en París para que se desataran los rumores de un romance, la buena nueva llegó el 30 de abril cuando el actor oficializó su relación por redes sociales, hecho que desató la locura en sus millones de seguidores. Sin embargo, cuatro meses y medio después, nos enteramos de que su historia de amor llegó a su fin. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Lo que se sabe en los siguientes párrafos.

Los actores se lucían muy enamorados en redes sociales, donde compartían fotos y videos juntos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ TERMINARON SHAILENE WOODLEY Y LUCAS BRAVO?

La noticia de su separación se dio a conocer este 15 de septiembre de 2025, fecha en la que una fuente reveló a People que la pareja de actores decidió tomar caminos separados.

Aunque se desconoce por qué Shailene Woodley y Lucas Bravo rompieron su relación, ambos coincidieron en borrar las fotografías y clips de sus respectivas redes sociales, donde solían compartir momentos en los que se mostraban muy enamorados.

Debido a ello, las publicaciones de la actriz posteriores al 27 de enero de este 2025 hasta antes del 31 de agosto fueron eliminadas, mientras que el histrión solamente conserva las fotos que subió el pasado 4 de junio; es decir, todas las de este año no están.

La actriz estadounidense Shailene Woodley llega al estreno de "Ferrari" en el Director's Guild of America en Los Ángeles, el 12 de diciembre de 2023 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Por tal motivo, ya no está la que Bravo, de 37 años, compartió sobre su viaje a Slab City, California. Por su parte, Woodly, de 33, borró la que mostraba a su entonces novio en el parque Star Wars Galaxy’s Edge de Disneyland.

A pesar de que ambos fueron captados juntos el pasado 4 de agosto e incluso una fuente reveló a People que Bravo fue “un soplo de aire fresco para ella” y que sus amigos lo adoraban, su historia de amor llegó a su final.

El actor francés Lucas Bravo posa durante la sesión fotográfica de la película "Les Femmes au Balcon" (Las Balconettes) en la 77.ª edición del Festival de Cine de Cannes, el 19 de mayo de 2024 (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

