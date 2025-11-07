Muchas personas, cuando escuchan el nombre de Robert Downey Jr., piensan rápidamente en ‘Iron Man’, ya que el actor interpretó durante varios años a dicho personaje del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel); sin embargo, hay que decir que este artista también ha tenido otros grandes papeles. Es por esa razón que es considerado como una verdadera estrella de Hollywood. Hoy te escribo sobre él debido a que recientemente elogió a sus “chicas Escorpio” favoritas. Para más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

Por si no lo sabías, el actor de 60 años está casado con Susan Downey, con quien tiene una hija llamada Avri. Curiosamente, ambas celebran sus cumpleaños con dos días de diferencia. En el caso de la pequeña, esta nació el 4 de noviembre de 2014, mientras que su madre, llegó a este mundo el 6 de noviembre de 1973.

Susan Downey y Robert Downey Jr. en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts en Beverly Hills, California, el 2 de marzo de 2025. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

“Las chicas Escorpio son…”

Debido a las fechas, ambas son de Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre) y justamente ese signo zodiacal fue ‘subrayado’ por Robert Downey Jr. a la hora de realizar un post dedicado a esas mujeres tan especiales en su vida. “Las chicas Escorpio son geniales. ¡Feliz cumpleaños A&S!”, fue lo que escribió el actor en Instagram (su cuenta oficial es @robertdowneyjr), adjuntando una foto de las dos.

¿Cuántos hijos tiene Robert Downey Jr.?

Cabe mencionar que el artista se casó con Susan Downey en 2005. Ella también es la madre de su otro hijo Exton, pero no de su primogénito (Indio), ya que este nació como ‘fruto’ de su amor con su exesposa Deborah Falconer. Sí, en total, Robert Downey Jr. tiene tres hijos (dos hombres y una mujer).

Robert Downey Jr. es un actor, actor de voz, productor y cantante estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Películas destacadas de Robert Downey Jr.

‘Chaplin’ (1992)

‘Natural Born Killers’ (1994)

‘Restoration’ (1995)

‘Kiss Kiss Bang Bang’ (2005)

‘Zodiac’ (2007)

‘Iron Man’ (2008)

‘Tropic Thunder’ (2008)

‘Sherlock Holmes’ (2009)

‘Iron Man 2’ (2010)

‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ (2011)

‘The Avengers’ (2012)

‘Iron Man 3’ (2013)

‘Avengers: Age of Ultron’ (2015)

‘Captain America: Civil War’ (2016)

‘Spider-Man: Homecoming’ (2017)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Dolittle’ (2020)

‘Oppenheimer’ (2023)

‘Avengers: Doomsday’ (Próximamente)

