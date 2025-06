En medio de la promoción de su próxima gira por México, Cazzu aprovechó un reciente encuentro con la prensa para hablar con franqueza sobre un tema que muchos han intentado forzar desde hace tiempo: una posible colaboración con Belinda. Y aunque no hubo escándalo ni indirectas, sus palabras fueron tan claras como elegantes.

Con esa serenidad que la caracteriza, la cantante argentina explicó por qué una unión musical con Belinda, quien también tuvo una relación con Christian Nodal, no está ni cerca de concretarse.

Y lo hizo sin alimentar rumores ni entrar en comparaciones, sino apelando a su forma muy personal de ver la música y las conexiones que esta requiere.

Cazzu está en México para anunciar una gira por el país. | Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Colaborar desde el corazón, no desde el morbo

Para Cazzu, una colaboración artística debe surgir de una conexión genuina. Por eso, cuando le preguntaron directamente si le gustaría trabajar con cantantes mexicanas y más específicamente con Belinda, fue honesta sin dejar de ser respetuosa.

“Yo las respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco mucho, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”, expresó.

Cazzu habló de una colaboración con la cantante mexicana Belinda. | Crédito: Instagram spotify

Y fue un poco más allá. Sin dar rodeos ni entrar en polémicas, señaló que lo relacionado a una posible colaboración con Belinda suele manejarse con un tono que no le interesa fomentar.

“Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa. No me gustaría alimentar el morbo. Siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, dijo.

Más allá del tema Belinda, la visita de Cazzu a México tuvo un propósito claro: anunciar su gira por el país. Originalmente, las fechas programadas eran el 14, 16 y 18 de octubre en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente. Sin embargo, ante la alta demanda de boletos, se sumó una presentación más en la capital el 15 de octubre.

Próximos conciertos de Cazzu

La artista argentina ya tiene fechas confirmadas para reencontrarse con su público. Cazzu se presentará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre a las 21:00 horas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Estas presentaciones forman parte de su nueva etapa musical y prometen un show renovado, con la potencia visual y lírica que la caracteriza.