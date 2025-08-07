Solamente basta con escuchar el nombre de Sofia Carson para relacionarla con producciones que están teniendo éxito; y es que al haber formado parte de más de una veintena de series y películas que están cautivando a la audiencia, muchos buscan saber más detalles sobre su vida personal; por ejemplo, quiénes son sus padres y a qué se dedican. ¿También te invade la curiosidad? En las siguientes líneas, te lo comento.

Cabe mencionar que los últimos filmes en los que participó la actriz estadounidense son “Mi año en Oxford” y “Mi lista de deseos”, ambas disponibles en Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE SOFIA CARSON?

Los padres de Sofia Carson son Laura Char Carson, una colombiana de ascendencia estadounidense y de inmigrantes sirios, y José Daccarett, colombiano de ascendencia árabe. Toda la familia de la histrionisa es oriunda de Barranquilla, Colombia.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS PADRES DE SOFIA CARSON?

Laura Char Carson . Es una empresaria, directora de Coinco Investment Corporation, que se dedica al desarrollo inmobiliario. La compañía también figura en la sección “Otras actividades de inversión financiera”. Tiene sede en Florida. Asimismo, es directora de la empresa contratista Miami Corporate Systems.

Más datos sobre la madre de Sofia Carson:

Nació el 8 de abril de 1968 en Barranquilla, Colombia.

Entre sus familiares se encuentran el ex alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, además de haber tenido como parientes un senado y congresista.

Cuando era joven fue coronado Reina del Carnaval de Barranquilla.

Estudió en la Universidad de Florida.

José Daccarett . Es empresario. Su nombre está vinculado a varios negocios inmobiliarios. Según su perfil de LinkedIn, se describe como CEO de Inc. Coinco Investment Corporation.

Más datos sobre el padre de Sofia Carson:

Nació el 8 de septiembre de 1966 en Barranquilla, Colombia.

Se sabe que fue criado por su padre René Daccarett, mientras que el nombre de su madre es desconocido.

Estudió en la Universidad de Florida.

