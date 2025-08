Sofia Carson no solo ha conquistado corazones con su nuevo drama romántico “Mi año en Oxford”, ahora disponible en Netflix, sino que también ha encendido las redes con una escena inesperada: aparece disfrazada de la Mujer Maravilla. Lo que parecía ser un guiño divertido dentro de la película, rápidamente se convirtió en una chispa de especulación sobre su posible entrada al Universo Cinematográfico de DC. ¿Fue solo una broma o una audición silenciosa con destino superheroico?

¿QUÉ DIJO SOFIA CARSON SON LA POSIBILIDAD DE SER LA PRÓXIMA MUJER MARAVILLA?

Durante una entrevista reciente con ComingSoon, a Sofia Carson le preguntaron directamente si su look de Wonder Woman era una especie de mensaje cifrado para los estudios. Su respuesta fue tan encantadora como reveladora: “Siempre he dicho abiertamente que me encanta la Mujer Maravilla”, comentó Carson.

Corey Mylchreest y Sofia Carson aportaron una energía emotiva a "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

Aunque aclaró que tenía en la mira otro papel en mente, no descartó la idea de interpretar a la amazona más famosa de los cómics. Incluso añadió que si se abriera una oportunidad para ser una versión joven del personaje —una hija, una sobrina o incluso una Chica Maravilla—, ella levantaría la mano sin pensarlo.

La admiración de Carson por Gal Gadot, quien inmortalizó el personaje en el universo anterior de DC, también fue evidente. La actriz reconoció el trabajo de Gadot como icónico y expresó que sería un honor poder formar parte de ese legado. Aunque por ahora no hay una oferta oficial sobre la mesa, las declaraciones de Carson han generado una avalancha de apoyo por parte de sus fans, que ya imaginan cómo luciría empuñando el Lazo de la Verdad.

MIENTRAS TANTO, WARNER BROS. ESTÁ EN PLENA BÚSQUEDA DE UNA MUJER MARAVILLA

Con el reinicio del DCU liderado por James Gunn y Peter Safran, el personaje se encuentra en una especie de limbo. La próxima película ya está en desarrollo y cuenta con un guion firmado por Ana Nogueira, quien también ha trabajado en “Supergirl”. Sin embargo, aún no hay directora ni actriz confirmada, y los detalles de la trama se mantienen en secreto absoluto.

James Gunn destacó que la película es una prioridad, pero no hay apuro en avanzar si no se tiene un guion sólido. “No se rodará nada a menos que estemos completamente seguros de que el guion es bueno”, afirmó el director. En otras palabras, hay tiempo de sobra para que nuevas candidatas —como Carson— puedan entrar en el radar.

Y si bien Sofia Carson no ha hecho campaña abierta por el papel, no sería la primera vez que una escena aparentemente casual se transforma en una oportunidad real. Con el carisma, la presencia escénica y el creciente reconocimiento que la actriz ha ganado en los últimos años, su nombre no suena tan descabellado en una lista de posibles reemplazos para la Mujer Maravilla. Más aún si Warner Bros. busca refrescar la franquicia con una cara nueva y una energía diferente.

