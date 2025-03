Sydney Sweeney y Jonathan Davino habrían decidido cancelar su boda en medio de lo que se describe como “problemas importantes” en su relación. Aunque la pareja sigue junta, su romance estaría pasando por un momento complicado.

Sweeney, de 27 años, y Davino, de 41, comenzaron a salir en 2018 y se comprometieron en 2022. A lo largo de los años, mantuvieron su relación en privado, pero recientemente surgieron informes que indican que la boda, prevista para mayo, ha sido pospuesta.

Una fuente cercana a la pareja le contó a Daily Mail que están atravesando una “mala racha” y tratando de decidir si quieren seguir juntos. Los rumores sobre su relación aumentaron cuando Sydney eliminó una foto en la que se besaba con Jonathan de un álbum de Instagram publicado en Año Nuevo.

Ahora, una nueva fuente le reveló a Us Weekly que la boda no solo ha sido pospuesta, sino cancelada por completo; sin embargo, la pareja aún no ha terminado su relación. “Han tenido problemas importantes, pero no han terminado definitivamente. Las cosas no están bien en este momento, pero siguen intentando resolverlo”, explicó la fuente.

Recientemente surgieron informes que indican que la boda, prevista para mayo, fue pospuesta. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP)

Otro indicio de distanciamiento es que no han sido vistos juntos desde enero y, según informes, Sydney se aloja en el Hotel Beverly Hills desde mediados de febrero. La misma fuente añadió que la actriz estaba “bajo mucho estrés” y que ya no quería hablar sobre la boda.

“Se suponía que se casarían esta primavera, pero la boda se canceló y no hay más conversaciones al respecto”, aseguró.

El principal problema entre ellos parece ser la agenda ocupada de Sydney. Actualmente, la actriz tiene varios proyectos en marcha, incluyendo el regreso de Euphoria, el remake de Barbarella y una película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin. También ha filmado The Housemaid junto a Brandon Sklenar y próximamente interpretará a Kim Novak en Scandalous!

Su apretada agenda sería una de las principales causas de la crisis en la relación. “No tiene mucho tiempo libre, y eso ha generado problemas. Jonathan quisiera que pasaran más tiempo juntos”, comentó la fuente.

Una fuente reveló que la pareja está atravesando una “mala racha” y tratando de decidir si quieren seguir juntos. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

También mencionó que la promoción de las películas de Sydney suele generar especulaciones sobre su cercanía con sus compañeros de reparto, lo que ha sido complicado para Davino.

Recordemos que, en 2023, cuando Sydney trabajó con Glen Powell en la comedia romántica Anyone But You, surgieron rumores de una posible relación entre ellos. Aunque se dijo que la estrategia era solo parte de la promoción de la película, Glen admitió que la táctica “funcionó de maravilla”, elogiando la inteligencia de Sydney.

Por ahora, la pareja ha decidido darse un tiempo para evaluar su relación. Según una fuente de Daily Mail, “Sydney está enfocada en su carrera, mientras que Jonathan quiere sentar cabeza más pronto de lo que ella planeaba. No quieren romper oficialmente, pero sus amigos temen que es hacia donde se dirigen”.

En el pasado, Sydney ha sido muy honesta sobre su amor por el trabajo y su deseo de estabilidad financiera. En 2023, declaró a Entertainment Tonight que no había tenido tiempo para planear su boda debido a su apretada agenda. También habló sobre cómo las dificultades económicas de su infancia la impulsaron a ser cuidadosa con el dinero y a invertir en bienes raíces.

Además de su relación sentimental, Sydney y Jonathan son socios en la productora Fifty-Fifty Films. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Además de su relación sentimental, Sydney y Jonathan son socios en la productora Fifty-Fifty Films. Recientemente, la actriz aclaró que ambos son un equipo y negó los rumores de que Jonathan haya financiado la empresa.

“Podemos tener éxito sin depender el uno del otro. Somos compañeros y queremos que el otro triunfe”, afirmó.

Datos clave sobre Sydney Sweeney

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Comenzó su carrera como actriz en 2009, apareciendo en papeles menores en series de televisión como “Heroes”, “Grey’s Anatomy” y “Pretty Little Liars”.

Sweeney ganó reconocimiento por su papel de Haley Fitzgerald en la serie de Netflix “Everything Sucks!” (2018) y por su interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO “Euphoria” (2019-presente). También ha aparecido en películas como “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y “The Voyeurs” (2021).

Sweeney es conocida en todo el mundo por su trabajo en producciones como "Euphoria", "Con todos menos contigo" y "Madame Web". (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Además de su trabajo como actriz, Sweeney también es productora. En 2023, fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films. También es conocida por su activismo en temas como la igualdad de género y la salud mental.