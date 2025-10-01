A inicios del mes de septiembre, mucho se estuvo hablando sobre la nueva película de Sydney Sweeney titulada ‘Christy’. Pero no creas que la actriz solo genera impacto por sus papeles en distintas producciones. Hoy te brindaré detalles acerca de la presunta relación que tiene con Scooter Braun. Según se ha sabido recientemente, ambos habrían desarrollado una “conexión genuina”.

Primero que nada te recalco una vez más que la información que leerás aquí es a raíz de lo expresado por una fuente cercana a la artista de 28 años, que conversó con People. En aquel diálogo, sostuvo que Sweeney y Braun están pasando por un buen momento juntos.

Según indicó, el hecho de que se hayan visto varias veces ha permitido que ambos desarrollen “una conexión genuina”. A su vez, recalcó que “tienen mucho en común” y que “a ninguno de los dos le importa lo que piensen los demás”.

Sin embargo, es necesario subrayar que, de acuerdo a la fuente, los amigos y familiares de Sydney Sweeney están “realmente felices por esta relación”, a tal punto de que “para ellos, es un gran alivio verla genuinamente feliz”. Por si fuera poco, los “amigos del ejecutivo discográfico también están contentos” de que él se vea con la actriz.

“Él la considera inteligente, amable y divertida”

“Dicen que hace mucho que no lo ven tan asentado en una relación, y se nota lo mucho que la admira. Él la considera inteligente, amable y divertida, y ella aprecia que él la vea tal como es, más allá de todo el ruido”, aseguró la persona cuya identidad se desconoce.

También es fundamental mencionar que Scooter Braun, según People, estuvo junto a Sydney Sweeney cuando ella visitó Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood con amigos y familiares el domingo 28 de septiembre. El hombre también fue visto en la celebración del cumpleaños número 28 de la artista la noche anterior, el sábado 27 de septiembre.

A tener en cuenta

Scooter Braun, por si no lo sabías, estuvo casado con Yael Cohen desde 2014. Ambos se divorciaron en 2022 y tienen tres hijos en común: Jagger, Levi y Hart. Sydney Sweeney, en tanto, rompió su compromiso con Jonathan Davino en mazo, luego de que los estuvieran juntos durante unos siete años.

Películas destacadas de Sydney Sweeney

‘The Voyeurs’ (2021)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Reality’ (2023)

‘Nocturne’ (2020)

‘Clementine’ (2019)

‘Anyone but You’ (2023)

