Camila Cabello es una orgullosa mujer latina que cumplió su sueño de ser artista. Pero no vayas a creer que tiene la vida perfecta. Eso no es así. Ella, según reveló recientemente, lucha contra “demonios todos los días”. Si te interesa saber cómo lo hace, esta nota es para ti.

La información la compartió a través de su documental ‘Camila Cabello - yours, c tour mini doc’, el cual se encuentra en su canal de YouTube (Camila Cabello). Ahí la intérprete de ‘Havana’ les dio a sus fans un vistazo de su vida en la gira ‘Yours, C Tour’, llamando así la atención lo que tiene que hacer diariamente.

“Comparaciones. Inseguridad. Síndrome del impostor. Autocrítica. Dudas sobre mí misma... Para tener un buen programa, tengo que esforzarme mucho en regar las semillas adecuadas y cortar las malas hierbas que han crecido en mi mente sin siquiera mirarlas”, manifestó.

Más adelante, Camila Cabello sostuvo que “las personas a las que admiras”, esas que “parecen ser tan fácilmente ellas mismas”, a menudo también están pasando por dificultades. En otras palabras, no tienen la vida perfecta que muchos creen.

“Es una lucha constante”

“Probablemente no te das cuenta de que bloquear el ruido exterior y el interior requiere mucho trabajo. Es una lucha constante, pero es la que más vale la pena”, recalcó la artista, cuya gira es en apoyo a su álbum de estudio de 2024 ‘C,XOXO’.

¿Cuándo inició y cuándo acaba el ‘Yours, C Tour’?

Cabe precisar también que el ‘Yours, C Tour’ inició en junio de 2025, con fechas programadas para conciertos en Europa, Asia, Australia y Sudamérica, de acuerdo a People. La gira, que es la primera de Camila Cabello en más de siete años, concluirá en São Paulo, Brasil, el 14 de septiembre.

