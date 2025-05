Después de haber luchado contra una dura enfermedad, este 23 de mayo de 2025 se dio a conocer el fallecimiento de Uche Ojeh, esposo de la periodista estadounidense Sheinelle Jones, del programa televisivo Today. ¿De qué murió y quién fue? A continuación, lo que debes saber.

¿DE QUÉ MURIÓ UCHE OJEH?

En el programa que forma parte Jones se reveló la noticia y la causa de la muerte de su pareja de 45 años. “Con profunda tristeza, compartimos esta mañana [23 de mayo] que Uche Ojeh, el esposo de nuestra amiga y copresentadora de Today, Sheinelle Jones, falleció después de una valiente batalla contra una forma agresiva de cáncer cerebral llamado glioblastoma”, señaló su compañera Savannah Guthrie.

Tras el anuncio, la propia Sheinelle Jones se pronunció con una breve, pero significativa frase: “Gracias por todo su amor y apoyo”.

A inicios de este año, la periodista se alejó de Today por temas de salud familiar. Era por su esposo

Cabe recordar que el pasado 15 de enero, la periodista de 47 años anunció que se iba a tomar un descanso prolongado para lidiar con un tema muy delicado. “Agradezco sinceramente a todos los que se han comunicado conmigo mientras estuve ausente del programa. Quiero compartir con ustedes que me estoy tomando un tiempo para atender un asunto de salud familiar. No me pierdo la suerte de contar no solo con el apoyo de mi familia del programa Today, sino también con el de todos ustedes. Su amabilidad significa mucho para mí. Nos vemos pronto”, escribió en aquel momento.

¿Qué es el glioblastoma? Se trata de un tipo de cáncer que comienza con el desarrollo de células en el cerebro o en la médula espinal. De acuerdo con Mayo Clinic, “las células se desarrollan rápidamente, y pueden invadir y destruir tejidos sanos. El glioblastoma se forma a partir de células denominadas astrocitos, que brindan soporte a las neuronas”. Entre sus síntomas están: dolores de cabeza cada vez más intensos, náuseas y vómitos, visión borrosa o doble, dificultades para hablar, alteración del sentido del tacto, convulsiones, problemas con el equilibrio, la coordinación y para mover partes del cuerpo o la cara.

¿QUIÉN ES UCHE OJEH?

Uche Ojeh nació en 1980 y cuando estaba en el último año de preparatoria conoció a Sheinelle Jones, quien cursaba el primer año en la Northwestern University. Él había visitado el campus para decidir qué estudiar. En ese momento, ella se ofreció como guía turística, aunque era mentira, pues al ver a ese jovencito se sintió atraída. “Le pregunté: ‘¿Estás perdido?’ y le dije que lo llevaría a recorrer la universidad porque era lindo”, contó a la revista de exalumnos de Northwestern en 2024.

Así fue que decidió estudiar Ciencias de la Computación y Economía, graduándose en 2001. Como la química fue inmediata, tuvieron una relación por varios años, tiempo después le pidió la mano en la misma universidad. Se casaron en septiembre de 2007 en Filadelfia, la ciudad natal de Sheinelle. Fruto de su unión tiene tres hijos: su hijo mayor Kayin (2009) y sus mellizos: Uche y Clara (2012).

De acuerdo con LinkedIn, Ojeh fue socio gerente de UAO Consulting, aunque antes trabajó para IBM y Accenture.

También le gustaba practicar deportes, pero el trabajo no le había permitido dedicarse más a los ejercicios o algún deporte. Años después, participó en un triatlón, llenando de orgullo a su familia.

Se sabe que Uche adoraba a su familia y al estar orgulloso de sus raíces africanas se las inculcaba a sus hijos. También cantaba en el coro de la iglesia.

“Siempre hablaba de esos niños. Los amaba más que a nada en el mundo y estaba muy orgulloso. Era ese padre que estaba al margen en cada partido de fútbol. Estaba en todos los conciertos, los recitales. Era ese hombre, y tenían una hermosa historia de amor”, dijo Craig Melvin en Today.

