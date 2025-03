ATENCIÓN SPOILERS. El pasado domingo 30 de marzo del 2025, Paramount Plus lanzó el episodio 02x06 de “1923”, el cual dejó todo listo para el final de la temporada 2 de la serie precuela de “Yellowstone”. Así, entre las 7 muertes que trajo consigo el impactante capítulo, fuimos testigos del trágico deceso de Jack Dutton. Pero, ¿qué pasó exactamente con él y qué dijo el actor Darren Mann sobre el fallecimiento de su personaje? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie de Paramount Plus narra la historia de la familia Dutton durante una época de diversas penurias.

De esta manera, los vemos enfrentándose a la expansión hacia el Oeste, la prohibición y la Gran Depresión, la cual comenzó una década antes en Montana.

¿CÓMO MURIÓ JACK DUTTON EN “1923”?

Con el anuncio de la próxima llegada de Spencer a Montana, el sheriff William McDowell, Jacob y algunos de sus hombres se alistan para recibirlo sin que corra peligro a manos de Donald Whitfield.

Jack Dutton, entonces, recibe el encargo de quedarse en el rancho para cuidar el lugar al lado de Zane Davis. Sin embargo, en una decisión apresurada, decide ir en busca de Spencer.

Lamentablemente, el padre del futuro hijo de Liz Strafford es descubierto por Clyde y Alec, dos de los hombres de Banner Creighton, y resulta asesinado.

¿QUÉ DIJO DARREN MANN SOBRE LA MUERTE DE JACK DUTTON EN “1923”?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Darren Mann, el intérprete de Jack en “1923”, habló sobre el deceso de su personaje y lo que sintió cuando leyó el guion del capítulo 02x06.

“Es muy duro. Cuando lo leí, pasé por todo tipo de emociones. Al principio estaba enfadado. Estaba molesto. Estaba triste. Realmente lo lloré de muchas maneras diferentes porque me encanta interpretar a Jack. Es un personaje tan hermoso. Es ingenuo en el mejor de los sentidos. No es ingenuo desde la ignorancia, sino desde el amor y el corazón. Siempre intenta hacer lo correcto por todos”, señaló.

“Recibí los guiones con normalidad, como todo el mundo. Los leí y al final llegué a esa página y me dije: ‘Bueno, maldita sea, ahí está. Vale’. Entré en la serie pensando que era como jugar a la ruleta rusa con cinco balas en una serie de Taylor Sheridan. ¡Las posibilidades de salir no parecen tan buenas! Así que esperaba que me tocara, pero sigue siendo un shock cuando por fin lo lees”, agregó.

Por otro lado, el actor expresó sus deseos para Elizabeth (Michelle Randolph), la esposa embarazada de Jack, y lo que espera de su futuro.

“Pensando como Jack, esperaría que se quedara [en Montana] y aprendiera a amar la vida que yo amaba, y a enseñarle a mi hijo esa forma de vida que amaba su padre. Sé que mi familia estará ahí para ellos y la ayudará. Así que espero que se quede”, manifestó.

Jack Dutton muere en una dramática escena en el episodio 6 de la temporada 2 de la serie "1923" (Foto: Paramount)

¿CÓMO VER “1923″ - TEMPORADA 2?

En EE. UU., los episodios de “1923″ se estrenan en Paramount+ cada domingo a las 12:00 a.m. (ET).

se estrenan en cada domingo a las 12:00 a.m. (ET). En América Latina, la serie también está disponible en Paramount Plus .

está disponible en . En España, la plataforma escogida para la transmisión de la temporada 2 es SkyShowtime.