Desde su estreno, “1923” se posicionó como una de las apuestas más interesantes dentro del universo “Yellowstone”, una saga que ya había capturado a miles de fans con su retrato de la familia Dutton. Esta precuela, creada por Taylor Sheridan, profundiza en la historia de otra generación del mencionado clan, marcada por eventos históricos trascendentales como la Gran Depresión y la Ley Seca. Con un elenco de lujo, encabezado por Helen Mirren y Harrison Ford, las expectativas para su segunda temporada eran altísimas.

Sin embargo, la esperada conclusión de la temporada 2 no fue tan gloriosa como muchos esperaban. Aunque algunos la califican de “obra maestra” y celebran su enfoque épico, una gran parte de la audiencia quedó insatisfecha, e incluso decepcionada, por el final. Las críticas que se han desatado tras el desenlace reflejan la frustración de quienes se sintieron traicionados por una conclusión que no estuvo a la altura de lo prometido.

Lo cierto es que las redes sociales, sobre todo Reddit y X (anteriormente conocida como Twitter), han sido el escenario de intensas discusiones. Y aunque cada espectador tiene su propia visión, es imposible no notar que algo no encajó bien en la narrativa final de “1923”. Si bien es cierto que las decisiones creativas de Sheridan tienen un estilo muy particular, parece que esta vez el camino elegido dejó a muchos con un sabor amargo.

Jacob Dutton (Harrison Ford) y Cara (Helen Mirren) en el último episodio de la temporada 2 de "1923" (Foto: Paramount)

LAS CRÍTICAS QUE SE HA GANADADO EL FINAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE “1923”

Un desenlace demasiado apresurado

Uno de los comentarios más repetidos es que el gran conflicto de la temporada, que se había estado construyendo durante todo el transcurso de los episodios, se resolvió de forma demasiado rápida. Muchos espectadores se sintieron estafados al ver que toda una temporada de tensiones, batallas y momentos de alta carga emocional se resolvía en apenas unos minutos de acción. El contraste entre la anticipación y el tiempo real dedicado a la resolución dejó una sensación de desilusión.

“Un final estúpido”

El calificativo más fuerte que se ha escuchado es que el final de 1923 es “uno de los más estúpidos que se han llevado a la pantalla en mucho tiempo”. Esto, dicho por un usuario en Reddit, refleja el descontento generalizado entre los fans que no comprendieron las decisiones tomadas por Sheridan para cerrar la temporada. La rapidez con la que se resolvió el conflicto y el poco tiempo dedicado a personajes que habíamos seguido durante tanto tiempo provocó una sensación de injusticia.

Expectativas no cumplidas

Otro tema recurrente en las críticas es que la serie pasó demasiado tiempo preparando una gran batalla, solo para que esta fuera resuelta de manera casi superficial. La expectativa de una confrontación épica se desvaneció en los escasos minutos que Sheridan dedicó a ese desenlace, dejando a muchos con la sensación de haber sido engañados. Es como si todo el esfuerzo por construir una historia tensa y llena de conflictos se desmoronara al final de una forma algo vaga.

Algunos consideran que el final tiene lógica

A pesar de la gran cantidad de críticas, también existen quienes defienden el final, argumentando que, aunque sorprendió, era un desenlace lógico dentro de los eventos y el desarrollo de la temporada. Según estas opiniones, “1923” mantuvo su coherencia narrativa, aunque el giro final no fue tan espectacular como se esperaba. En este caso, la decepción parece venir más de las expectativas mal gestionadas que de una mala construcción de la trama en sí misma.

“El final de la segunda temporada de ‘1923’ fue exactamente lo que esperaba. Esto no quiere decir que no me sorprendieran los acontecimientos de la serie, pero sentí que seguían un camino lógico según lo que hemos visto a lo largo de la temporada”, dice ScreenRant.