CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de siete episodios cargados de emoción y drama, la segunda temporada de “1923” llegó a su fin el 6 de abril de 2025. En el último capítulo de la precuela de “Yellowstone”, mientras Jacob Dutton (Harrison Ford) y su tripulación esperan ansiosamente el regreso de Spencer (Brandon Sklenar) en la estación de tren; Teonna (Aminah Nieves) tiene un encuentro fatídico y Alexandra (Julia Schlaepfer) desafía el frío. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas?

Luego de un penúltimo capítulo marcado por siete muertes: Jack Dutton (Darren Mann), Pete Plenty Clouds, Marshal Kent, Runs His Horse, el padre Renaud, Hillary y Paul, en “A Dream and a Memory” (2x07), en el rancho Yellowstone ignoran lo que sucedió con Jack y cuando Elizabeth (Michelle Randolph) pregunta por el paradero de su esposo, Cara (Helen Mirren) le explica que tomó una decisión equivocada, pero espera que se de cuenta antes de que sea demasiado tarde.

En tanto, Banner Creighton (Jerome Flynn) le dice a su esposa Ellie que no puede seguir trabajando para Whitfield y le propone marcharse. Cuando Mamie Fossett y su equipo encuentran los cuerpos de Pete, Kent, Runs His Horse y del padre Renaud comprenden rápidamente lo que sucedió y deciden no perseguir a Teonna. Pero la joven no sabe eso, así que al sentirse acorralada, dispara y es arrestada. No obstante, en el juicio de Oklahoma, no encuentra pruebas para acusarla y la dejan libre.

Teonna (Aminah Nieves) recuperó su libertad al final de la temporada 2 de "1923" (Foto: Paramount)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

El reencuentro de Spencer y Alexandra

Tras la muerte de sus acompañantes, en el último episodio de “1923”, Alex se queda varada en su coche, luchando contra el frío. Utiliza lo que tiene a su alcance para encender una fogata e intentar calentarse. Cuando se percata de que se acerca un tren aviva las llamas, grita y agita los brazos para que la locomotora se detenga.

Spencer, que va en ese tren, reconoce a su esposa y corre a su encuentro. La pareja se abraza rodeados por la blanca y fría nieve. Con pocas opciones, Spencer la lleva en brazos hasta las vías mientras ella revela que está embarazada. El tren se detiene y un médico revisa a Alex, pero el diagnóstico no es muy esperanzador, ya que sus manos y sus pies están negros por la congelación.

Spencer (Brandon Sklenar) y Alexandra (Julia Schlaepfer) se reencontraron en el último episodio de la temporada 2 de "1923" (Foto: Paramount)

La llegada de Spencer a Montana

Jacob y su tripulación esperan ansiosamente el regreso de Spencer en la estación de tren, y están preparados para la guerra que se avecina. Banner se presenta y le pide que permita que su familia se marche en ese tren. Jacob acepta y Creighton le advierte que Donald Whitfield (Timothy Dalton) también tiene hombres rodeando el rancho.

Cuando Spencer llega a la estación se produce un tiroteo que termina con varios muertos, incluso Banner. Jake le promete que se asegurará que su familia llegue a Portland. Una vez en el tren, Spencer se reúne con Jacob y le explica que Alexandra necesita atención médica urgente. Jake comprende, pero también se dice que tal vez el rancho ya no exista cuando vuelva.

Sin más opciones, Spencer se despide de su amada y la envía al hospital de Bozeman junto a su tío. Mientras Spencer llega a Yellowstone, Cara y Zane le hacen frente a los atacantes, que vuelven con refuerzos y más armamento. El tan esperado Dutton defiende las tierras de su familia y se deshace de los enemigos.

La muerte de Alexandra y el nacimiento de su bebé

En el hospital en Bozeman, Alex da a luz a su bebé prematuro. A pesar de lo que dicen los médicos, ella está segura de que su hijo sobrevivirá. Además, se niega a que le amputen las extremidades. Intentan convencerla de que es la única forma de salvarle la vida, pero ella se resiste. En una conversación con Jacob, le dice que su hijo se llamará John, como el hermano de Spencer.

Spencer llega al hospital, conoce a su hijo y se despide de Alex. Tras la muerte de su amada, Spencer regresa a casa dispuesto a vengarse del principal enemigo de los Dutton. Irrumpe en casa de Whitfield y le dispara. Antes de marcharse, tío y sobrino incendian la propiedad.

“1923” termina con el funeral de Alex y Jack. Elizabeth regresa a la ciudad. Spencer se hace cargo del rancho, mientras Cara y Jacob cuidan del pequeño John, quien se convertirá en el padre de John Dutton (Kevin Costner). Elsa detalla que Spencer nunca se volvió a casar y jamás olvidó a Alex. La última escena, muestra a la pareja reencontrándose en un elegante baile.

Spencer Dutton (Brandon Sklenar) asesinó a Whitfield y se quedó al mando de Yellowstone al final de "1923" (Foto: Paramount)