“Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años, pero ¿es el mejor? Por lo pronto, es una de los nominados a mejor anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2025. Para quedarse con la estatuilla del evento que se realizará el 25 de mayo en Tokio, Japón, la serie basada en el manhwa de Chugong debe superar a otras cinco producciones con la misma popularidad y número de seguidores. ¿De cuáles se trata?

El anime que concluyó su segunda temporada, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, el 29 de marzo de 2025 cuenta con varias nominaciones, entre las que destacan las categorías Anime del Año, Mejor Anime Isekai y Mejor canción de anime.

LAS 5 SERIES A LAS QUE “SOLO LEVELING” DEBE SUPERAR PARA SER EL ANIME DEL AÑO

1. Dan Da Dan

Basado en el manga del mismo nombre de Yukinobu Tatsu, “Dan Da Dan”, sigue a “Momo, una estudiante de preparatoria de una familia de médiums espirituales, que conoce a su compañero de clase Okarun, un friki del ocultismo. Mientras Momo cree en los fantasmas pero no en los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero no en los fantasmas. Cuando resulta que ambos fenómenos son reales, en Momo surge un poder oculto y en Okarun el poder de una maldición. Juntos, deberán desafiar a las fuerzas paranormales que amenazan su mundo”.

El anime de “DAN DA DAN” está basado en el manga homónimo de Yukinobu Tatsu. La historia se publica desde 2021 y tiene 15 volúmenes (Foto: Science Saru)

2. Delicious in Dungeon

“Delicious in Dungeon” se basa en la serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Ryoko Kui. De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, “Cuando el joven aventurero Laios y su compañía son atacados y golpeados por un dragón en lo profundo de una mazmorra, el grupo pierde todo su dinero y provisiones... ¡y un miembro! Están ansiosos por regresar y salvarla, pero solo hay un problema: si parten sin comida ni monedas, ¡seguramente morirán de hambre en el camino! Pero a Laio se le ocurre una idea brillante: “¡Comamos a los monstruos!” Slimes, basiliscos e incluso dragones... ¡ninguno está a salvo del apetito de estos golosos que recorren las mazmorras!”

Sayaka Senbongi le da voz a Marcille en el anime "Delicious in Dungeon", dirigido por Yoshihiro Miyajima (Foto: Netflix)

3. Frieren: Beyond Journey’s End

Basada en la serie de manga escrita por Kanehito Yamada e ilustrada por Tsukasa Abe, “Frieren: Beyond Journey’s End” sigue a la maga Frieren que formaba parte del grupo del héroe Himmel, quienes derrotaron al Rey Demonio tras un viaje de 10 años y devolvieron la paz al reino. “Frieren es una elfa de más de mil años de vida, así que al despedirse de Himmel y sus compañeros promete que regresará para verlos y parte de viaje sola. Al cabo de cincuenta años, Frieren cumple su promesa y acude a visitar a Himmel y al resto. Aunque ella no ha cambiado, Himmel y los demás han envejecido y están en el final de sus vidas. Cuando Himmel muere, Frieren se arrepiente de no haber pasado más tiempo a su lado conociéndolo, así que emprende un viaje para conocer mejor a sus antiguos compañeros, a las personas y descubrir más del mundo”.

4. Kaiju No. 8

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “Kaiju No. 8″, que se basa en la serie de manga japonés escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto, “gira en torno a Kafka Hibino, un hombre de 32 años que anhela unirse a las Fuerzas de Defensa y cumplir su promesa a una amiga de la infancia, Mina Ashiro. Se hace amigo de Reno Ichikawa, un nuevo compañero de trabajo, mientras limpia los restos de Kaiju. La determinación de Reno de unirse a las Fuerzas de Defensa inspira a Kafka a cumplir su promesa infantil de aprobar el examen de ingreso y unirse a Mina para proteger a la humanidad.

Cuando un pequeño Kaiju se esconde dentro de Kafka, adquiere una fuerza sobrehumana y poderes aptos para luchar contra Kaiju. Trabaja para ganarse la confianza de sus compañeros humanos, derrotar a los cada vez más poderosos Kaiju y mantener el mundo seguro. En parte humano y en parte Kaiju, Kafka reconoce que la criatura comienza a tomar el control con más frecuencia y debe luchar para aferrarse a lo que lo hace humano”.

Después de muchos años, Kafka Hibino (Masaya Fukunishi) vuelve a intentar unirse a las Fuerzas de Defensa en el anime "Kaiju No. 8" (Foto: Crunchyroll)

5. The Apothecary Diaries

“The Apothecary Diaries”, que se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino, narra la historia de Maomao, quien llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. “Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella. Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de Jinshi, un guapo oficial de palacio que decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador. ¡Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios!”

La historia entre Jinshi y la protagonista Maomao es clave a lo largo del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: Tōhō Animation Studio)