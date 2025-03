CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Sung Jinwoo finalmente llegó a la Isla Jeju para salvar al equipo coreano de cazadores de la rango S y enfrentar al Rey Hormiga en el episodio 12 de la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”. Para este momento, A-1 Pictures adaptó los capítulos de 101 al 104 del manhwa de Chugong, pero también realizó algunos cambios a la historia. ¿Cuáles?

Después de que consiguió la sangre purificada del monarca demonio para elaborar el Elixir de la Vida y curar a su madre de la enfermedad del Sueño Eterno, Jinwoo decidió no formar parte de la cuarta incursión a la Isla Jeju, para quedarse con su familia. Sin embargo, al escuchar que sus compañeros estaban en grave peligro, salió a ayudarlos, pero no logró llegar a tiempo para evitar la muerte de Min Byung-gyu y otros cazadores.

En “Are You the King of Humans” (2x12), décimo segundo episodio de la segunda temporada de “Solo Leveling”, Jinwoo llegó a la isla de Jeju para salvar a los cazadores de rango S, utilizó sus Soldados Sombras para deshacerse de las hormigas y se enfrentó al Rey Hormiga.

LOS CAMBIOS DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12 CON RESPECTO AL MANHWA

1. La transmisión de la incursión a la Isla Jeju

La cuarta incursión a la Isla Jeju fue transmitida en vivo, de hecho, esa es una de las razones por las que Sung Jinwoo decidió no acompañar al equipo, para evitar que su madre reviviera los traumas de la muerte de su padre. En ambas versiones, la transmisión se corta, pero por distintos motivos.

En el manhwa, el estudio decidió interrumpir la transmisión por temor a que el rey Hormiga asesinara a todos los cazadores. Mientras que en el anime, se cortó debido a que la cámara del Cador de rango A falló por unos momentos.

La transmisión de la incursión a la Isla Jeju se cortó en el episodio 12 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

2. Las hormigas en el ejército de Sombras de Jinwoo

En el manhwa, el protagonista utiliza a las hormigas para su ejército de Sombras. Aunque en el episodio 12 de la segunda temporada de “Solo Leveling” tiene la misma idea, no se concreta debido a que el Rey Hormiga regresó a la guarida de la reina Hormiga antes de que pueda extraer a las hormigas muertas.

Jinwoo intentó utilizar a las hormigas para su ejército de Sombras en el episodio 12 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

3. La reacción del presidente de la Asociación japonesa de Cazadores

Mientras en el manhwa, el presidente de la Asociación Japonesa de Cazadores, Matsumoto Shigeo, prácticamente abandonó la misión tras la muerte de sus siete cazadores de rango S, en el anime, no se rindió. Pidió al vicemaestre del Gremio de la Espada Desenvainada, Sugimoto, que iniciara el Plan n.° 9. Lo que implicaba que los sobrevivientes se reagruparan con el segundo equipo de asalto en el mar para regresar y seguir luchando.

El presidente de la Asociación Japonesa de Cazadores, Matsumoto Shigeo, en el episodio 12 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)