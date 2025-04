Este domingo 6 de abril de 2025, nuestras emociones estarán al límite con el final de la segunda temporada de “1923”, la serie wéstern que nos ha mostrado alianzas, rivalidades, amor, desamor y más a lo largo de seis capítulos; por lo que el séptimo episodio llega para despejarnos dudas en torno a los miembros de la familia Dutton. Mientras esperamos el desenlace, te damos a conocer lo que dijo sobre el cierre de esta entrega el actor Brandon Sklenar, quien interpreta a Spencer Dutton.

Spencer Dutton (Brandon Sklenar) en el primer episodio de la segunda temporada de "1923" (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Bosque Ranch Productions)

EL FINAL DE “1923” TEMPORADA 2 SUPERA LAS EXPECTATIVAS

El actor Brandon Sklenar describió el séptimo y último episodio de “1923” Temporada 2 como uno que no es apto para los débiles de corazón, pues tendrá un cierre épico y a la altura de todo lo que esperan los fanáticos de la serie. En entrevista exclusiva con People dijo: “Ni siquiera pude prepararlo porque leerlo me emocionaría muchísimo. Solo de pensarlo, me emociono”.

Según palabras del histrión estadounidense, se trata de un final “loco” para la historia épica que ha desarrollado Taylor Sheridan, algo que no debería sorprendernos, pues el creador siempre ha sabido transportarnos con cada arco argumental; por lo tanto, tendrá un cierre que no decepcionará.

Precisó que cuando leyó el último capítulo se asombró bastante, no porque no pensaba que sería muy bueno, sino que las expectativas que tenía fueron ampliamente superadas. “Sabía que iba a ser bueno, pero pensé: esto sin duda está a la altura. Tienen algo especial”, indicó.

En otro momento, se refirió a lo que fue grabar la temporada 2 de “1923”, en especial lo difícil que fue mantener en secreto el rodaje.

“Lo sigo diciendo. Mis amigos siempre me dicen que me calle. Fue muy difícil no hablar con mis amigos sobre esto, simplemente, como: ‘Esta escena es genial’. Son fans, quieren verla y no quieren que lo cuente todo, pero soy fatal con eso”, manifestó.

Tras haber pasado dos años entre la primera y segunda entrega de la serie wéstern, por lo que considera que ahora es un hombre diferente al llegar a la temporada 2, lo que se ve reflejado en su personaje.

Brandon Sklenar dijo que creció personalmente y profesionalmente en estos dos años de grabaciones para "1923" (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Bosque Ranch Productions)

¿CÓMO VER EL FINAL DE “1923” - TEMPORADA 2?

En Estados Unidos y Latinoamérica, puedes disfrutar del último episodio de la segunda temporada de “1923” en el horario indicado a través de Paramount Plus. No olvides que debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.