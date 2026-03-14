Este 15 de marzo de 2026 se premiará lo mejor del cine en los Premios Oscar. Más allá de conocer a las películas nominadas en cada categoría y a la que se alce con el máximo galardón, si tienes Netflix probablemente ya le echaste un vistazo a títulos como “Train Dreams” y “Frankenstein”. Aunque son filmes que valen la pena ver más de una vez, si te encuentras en Estados Unidos te dejamos tres películas que no puedes perderte este fin de semana. Averigua cuáles son.

Vale mencionar que las películas que daremos fueron añadidas este mes de marzo a Netflix USA, por lo que debes tenerlas anotadas para no perdértelas

“LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES” (2018)

Sinopsis: “La casa con un reloj en sus paredes” (en inglés: “The House with a Clock in Its Walls”) nos presenta una mágica y escalofriante historia que sigue a Lewis, un niño de 10 años huérfano que se muda a la casa de su tío Jonathan, la cual tiene un misterioso reloj ubicado detrás de las paredes. Se trata de un objeto sobrenatural que conecta con una bruja malvada.

Basada en: la novela gótica juvenil “The House with a Clock in Its Walls”, de John Bellairs

la novela gótica juvenil “The House with a Clock in Its Walls”, de John Bellairs Año: 2018

2018 Duración: 104 min

104 min País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Owen Vaccaro, Jack Black y Cate Blanchett

“HOTEL MUMBAI” (2018)

Sinopsis: “Hotel Mumbai” se desarrolla en noviembre de 2008 cuando la organización terrorista Lashkar-e-Taiba atacó varios lugares de Bombay, India. Uno de ellos fue el hotel Taj Mahal Palace, donde huéspedes y empleados viven momentos de terror por casi tres días. Desesperados, todos deben unirse para intentar revertir la situación. Se basa en una historia real.

Año: 2018

2018 Duración: 125 min

125 min País: India y Australia

India y Australia Elenco principal: Armie Hammer, Dev Patel, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi y Angus McLaren.

“RAY” (2004)

Sinopsis: “Ray” cuenta la biografía del cantante, compositor y pianista Ray Charles, cuya vida está marcada por triunfos y fracasos personales. Aunque era capaz de fundir con enorme eficacia los más diversos estilos musicales: el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel y el country, lo veremos en el período más explosivo de su carrera que comienza cuando este joven ciego sube solo a un autobús en Florida y cruza el país para ir a parar a la floreciente escena jazzística de Seattle. Si bien alcanza la fama, su adicción a las drogas y a las mujeres también se acrecientan.

Año: 2004

2004 Duración: 146 min

146 min País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Jamie Fox, Kerry Washington, Regina King y Clifton Powell.

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