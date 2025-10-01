Este 1 de octubre de 2025 regresa a las pantallas la quinta temporada de “Abbott Elementary” por ABC. Si te encanta esta serie y ya quieres ver el regreso de tus personajes favoritos como Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis y Sheryl Lee Ralph, te doy a conocer la guía de episodios de esta exitosa producción.
Vale recordar que esta serie se presenta en un formato de falso documental, muy parecido a “The Office”; es decir, sigue a un equipo de documentalistas que graba las vidas de maestros que trabajan en escuelas con fondos insuficientes entre las que se encuentra la ficticia Willard R. Abbott Elementary School.
FECHA PARA VER CADA EPISODIO DE “ABBOTT ELEMENTARY 5”
A continuación, la fecha y hora de estreno para ver “Abbott Elementary”:
- Capítulo 1: “Formación de equipos”: 1 de octubre
- Capítulo 2: “Infiel”: 8 de octubre de 2025
- Capítulo 3: “Juego de pelota”
- Capítulo 4: “Noche de juegos”: 22 de octubre
- Capítulo 5: “Cámping: 29 de octubre 2025
HORA PARA VER CADA EPISOIO DE “ABBOTT ELEMENTARY 5”
Cada miércoles se emitirá un nuevo episodio de “Abbott Elementary 5” a las 8:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.)
¿DÓNDE MÁS VER “ABBOTT ELEMENTARY 5”
También se puede ver la quinta temporada de “Abbott Elementary” a través de la plataforma de streaming Hulu.
FICHA TÉCNICA DE “ABBOTT ELEMENTARY”
- Título original: Abbott Elementary
- Año: 2021
- Duración promedio de episodio: 25 min.
- País: Estados Unidos
- Creadora: Quinta Brunson
- Dirección: Randall Einhorn, Matt Sohn, Jay Karas, Shahrzad Davani, Melissa Kosar, Jennifer Celotta, Matthew A. Cherry
- Guion: Quinta Brunson, Jordan Temple, Brian Rubenstein, Morgan Murphy, Joya McCrory, Kate Peterman, Brittani Nichols, Ava Coleman, Riley Dufurrena, Garrett Werner, Justin Halpern, Patrick Schumacker, Justin Tan
- Fotografía: Michael J. Pepin, Kurt Jones
- Compañías: 20h Television, Warner Bros. Television, Delicious Non-Sequitur Productions
- Distribuidora: Disney+
- Emitida por: ABC
