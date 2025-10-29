Durante el mes de octubre —el más tenebroso y perturbador del año por la celebración de Halloween— Netflix nos ha ido presentando diversas producciones de asesinos, como “Monstruo: la historia de Ed Gein” y “El monstruo de Florencia”, pero eso no es todo. A poco de finalizar el mes, específicamente el jueves 30, llega un documental de la historia de Aileen Wuornos, titulado “Aileen: La reina de las asesinas en serie”. Y el propio nombre ya nos da un adelanto de lo que se viene.

Algunas historias criminales logran trascender el paso del tiempo. Y una de las más inquietantes —y a la vez más humanas— es la de Aileen Wuornos, conocida como “la primera asesina en serie moderna de Estados Unidos”. Su nombre vuelve a resonar con fuerza gracias al nuevo documental ya mencionado, dirigido por Emily Turner y producido por BBC Studios junto a NBC News Studios.

Si te suena el caso, quizá sea por “Monster” (2003), la película en la que Charlize Theron interpretó a Wuornos y ganó el Premio Óscar por su actuación. Pero este nuevo documental va más allá del retrato cinematográfico: promete adentrarse en la mente y en la vida de una mujer marcada por el abandono, el abuso y la violencia, para entender cómo alguien llega a cruzar la delgada línea entre la víctima y el verdugo.

Póster promocional del documental "Aileen: La reina de las asesinas en serie" (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DETRÁS DE AILEEN WUORNOS

Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su infancia fue un verdadero infierno: una madre adolescente que la abandonó, un padre encarcelado por delitos sexuales que se suicidó en prisión, y unos abuelos alcohólicos que la adoptaron y, según ella misma, la maltrataron física y sexualmente. A los 15 años fue expulsada de casa y comenzó a sobrevivir como pudo, vendiendo su cuerpo y durmiendo en el bosque. Vaya familia que le tocó...

Con los años, Aileen se mudó a Florida, donde continuó ejerciendo la prostitución en las carreteras del centro del estado. Pero entre 1989 y 1990, su vida dio un giro fatal: asesinó a siete hombres. Algunos eran camioneros, otros trabajadores o veteranos. Ella aseguró que lo hizo en defensa propia, que todos intentaron violarla. Sin embargo, la evidencia y las confesiones contradictorias la llevaron a ser condenada por seis de los asesinatos.

Una historia que dividió a Estados Unidos

El caso de Wuornos desató un debate nacional. ¿Fue una asesina despiadada o una víctima del sistema? Para algunos expertos, como Robert Ressler, uno de los primeros perfiladores del FBI, Aileen fue una excepción en el mundo de las asesinas en serie: no mataba por placer o dinero, sino impulsada por una rabia acumulada tras una vida de abusos. Otros, en cambio, la vieron como un ejemplo de lo que la violencia y la marginación pueden generar.

En el documental, la directora Emily Turner utiliza entrevistas originales con la propia Aileen, grabaciones inéditas de la periodista Michele Gillen y testimonios de quienes la conocieron de cerca. Todo esto para construir una versión más íntima y compleja de su historia, una que no encaja en los moldes típicos de los documentales sobre asesinos en serie.

Un retrato entre la locura y la lucidez esperando su ejecución

Mientras estuvo en el corredor de la muerte en la Prisión Estatal de Florida, Aileen se mostró errática, desconfiada y, en ocasiones, aterradoramente lúcida. En una de sus últimas declaraciones dijo: “Maté a esos hombres. Los robé con sangre fría. Y lo volvería a hacer”. Pero también expresó miedo, remordimiento y una extraña fe en Dios.

De víctima a ícono cultural

Después de su ejecución el 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos se convirtió en una figura icónica dentro de la cultura popular estadounidense. Su historia ha sido contada en libros, canciones y películas, y ha inspirado debates sobre la pena de muerte, la salud mental y el abuso sexual. Incluso la cantante Natalie Merchant autorizó el uso de su canción “Carnival” en el documental “Aileen: Life and Death of a Serial Killer” (2003), tras saber que Wuornos la escuchaba constantemente en prisión.

Aileen Wuornos cuando estaba presa en Florida (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “AILEEN: LA REINA DE LAS ASESINAS EN SERIE”?

El estreno del documental es 30 de octubre en Netflix, justo a tiempo para quienes disfrutan de las historias oscuras con trasfondo psicológico para Halloween. Pero más allá del morbo, “Aileen: La reina de las asesinas en serie” invita a reflexionar sobre cómo el dolor, la soledad y la exclusión pueden moldear la mente humana hasta límites impensados.

Para disfrutar de este relato documental solo tienes que estar afiliado a Netflix y tu cuenta debe tener una suscripción activa, es decir, pagar mensualmente.

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTAL “AILEE: LA REINA DE LAS ASESINAS EN SERIE”

Elemento Detalle Título original “Aileen: Queen of the Serial Killers” Título en español “Aileen: La reina de las asesinas en serie” Año de producción 2024 Estreno 30 de octubre de 2025 Duración 1h 39min País Estados Unidos Idioma Inglés Género Documental, Crimen Clasificación NR (No Rated) Directora Emily Turner Productores Andy Berg, Liz Cole Plataforma Netflix Reparto Aileen Wuornos (ella misma, archivo), Michelle Gillen (ella misma, archivo). Sinopsis El documental explora el caso de Aileen Wuornos, asesina en serie, a través de entrevistas inéditas, material de archivo y acceso a su testimonio, cuestionando la delgada línea entre víctima y victimaria.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.