“Animal” llega dispuesto a convertirse en una de las comedias más comentadas de este otoño. Con humor fresco, enredos familiares y un elenco lleno de carisma, la nueva producción española de Netflix ya tiene fecha de estreno y promete sorprender tanto a amantes de los animales como a quienes disfrutan de las historias ligeras pero con corazón.

¿CUÁNDO ES LA FECHA DE ESTRENO DE “ANIMAL”?

Netflix ha confirmado que la serie se estrena el 3 de octubre, y para aumentar la expectativa lanzó su tráiler oficial, en el que podemos ver un primer vistazo al tono divertido y entrañable que marcará la ficción. La plataforma ya había adelantado imágenes y, ahora con este avance, queda claro que “Animal” será una de sus grandes apuestas para cerrar el año con risas.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “ANIMAL”?

La historia gira en torno a Antón, interpretado por el gallego Luis Zahera, un veterinario rural que de repente se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas. El problema es que ese negocio está dirigido por su sobrina Uxía, encarnada por Lucía Caraballo, con quien no siempre mantiene la relación más fluida. Entre ellos comenzará una convivencia llena de choques, aprendizaje y un sinfín de situaciones disparatadas.

Más allá de la dinámica familiar, la serie juega con un elemento irresistible: los animales. En el universo de Kawanda, las mascotas no son simples acompañantes, sino que se convierten en el centro de atención. Entre ladridos, maullidos y dueños excéntricos, los retos de Antón se multiplican. Al final, la historia nos recuerda con humor que quizá los que más necesitan “adiestramiento” no son los animales, sino las personas.

EL REPARTO DE ACTORES DE “ANIMAL”

El reparto se completa con talentos de peso como Carmen Ruiz y Antonio Durán “Morris”, quienes darán vida a Sabela y Vicente Andrade. A ellos se suman Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fraga y Nuno Gallego, aportando frescura y diversidad al elenco. Todo bajo la producción de Alea Media, conocida por su capacidad de crear series con un sello muy particular.

Uno de los grandes atractivos de “Animal” es ver a Luis Zahera en un registro diferente al que suele interpretar. Ganador de premios y reconocido por sus papeles intensos y dramáticos, aquí se adentra en la comedia, mostrando su versatilidad y capacidad para sorprender. A su lado, Lucía Caraballo aporta energía juvenil y carisma, formando un dúo cómico que promete dar mucho de qué hablar.

El 3 de octubre, los suscriptores de Netflix podrán abrir las puertas de Kawanda y descubrir una serie que nos recuerda, entre carcajadas, que a veces los humanos somos los que más necesitamos aprender de nuestras propias mascotas.

