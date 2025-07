Después de años de incertidumbre y una legión de fans clamando por su regreso, “Black Clover” finalmente ha confirmado su temporada 2. La noticia ha sacudido al mundo del anime, y aunque todavía hay muchas incógnitas por resolver, el anuncio ya es suficiente para encender la llama de la emoción entre quienes siguen la historia de Asta y los Black Bulls desde sus inicios.

El primer adelanto oficial ya está entre nosotros, aunque hay que decirlo: no es precisamente explosivo. Se trata de un teaser muy breve y atmosférico, más simbólico que revelador. Aun así, sirve como prueba de que el proyecto está en marcha, y para muchos, eso ya es un alivio después de tanto tiempo de silencio. A fin de cuentas, “Black Clover” es uno de los shonen más queridos de los últimos años, y su ausencia se ha sentido.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

La segunda temporada de “Black Clover” se estrenará en algún punto de 2026. Aunque no hay una fecha exacta , los expertos y medios especializados coinciden en que es probable que se lance en la segunda mitad del año, probablemente hacia el otoño, teniendo en cuenta que todavía estamos en una etapa temprana de promoción.

Otro dato que ya está confirmado es la plataforma donde podrá verse la temporada 2: Crunchyroll. Esto no sorprende, ya que fue el hogar de la primera temporada, y la relación entre la franquicia y el servicio de streaming ha sido sólida desde el inicio. Aun así, hay rumores de que podrían sumarse otros servicios como AnimeBox o incluso Netflix, que ya aloja la película “Black Clover: Sword of the Wizard King”.

Aunque el teaser no revela escenas de acción ni a nuestros personajes favoritos en movimiento, sí marca un nuevo inicio para el anime. Y es que desde su pausa, “Black Clover” ha crecido en popularidad gracias a los mangas y la película, consolidando su estatus como uno de los grandes títulos de la última década. Su regreso no solo es esperado: es necesario para cerrar muchos arcos que aún están en juego.

"Black Clover" confirmó el regreso de su anime hace unos días (Foto: Studio Pierrot)

LA PRODUCCIÓN, POR AHORA, MANTIENE EN SECRETO MUCHOS DE SUS MOVIMIENTOS

No se sabe si volverá el mismo equipo de animación o si habrá cambios de estudio. Tampoco se ha confirmado si retomarán directamente desde el final del anime anterior o si harán ajustes narrativos. Lo que sí es seguro es que “Black Clover” tiene todavía mucho que contar, y los fans están más que listos para seguir disfrutando.

El 2026 se perfila como un año potente para el anime, y el regreso de “Black Clover” será, sin duda, uno de sus platos fuertes. Si bien la espera será larga, las expectativas son tan altas que los meses de anticipación podrían convertirse en una emocionante cuenta regresiva llena de teorías, filtraciones y más tráilers.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí